تسريبات تكشف عن سعر ومواصفات هواتف آي فون 2019.. يصل لـ21 ألف جنيه

10:03 ص | الإثنين 15 يوليو 2019
آيفون 2019 الجديد

آيفون 2019 الجديد

كتب: الوطن

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تطرح شركة "آبل" الأمريكية بعد أقل من شهرين مجموعة من هواتف "آي فون" الجديدة للعام 2019، ودائما ما تطرح الشركة الأمريكية بشكل شبه دوري عددا من هواتف "آي فون" الجديدة وبأسعار منافسة ضمن مؤتمرها السنوي.

وفي هذا الصدد وقبل الإعلان الرسمي، ظهرت تسريبات جديدة أشارت إلى أسعار الهواتف الجديدة ومواصفاتها، كشفها موقع wccftech المتخصص في الشؤون التقنية.

وسرّب الموقع عدد من المعلومات فيما يخص ميزات وأسعار هواتف "آي فون" الجديدة، والتي تبدأ من 989 دولارا وتحديدا لهاتف iPhone 11R، ويبلغ سعر "آي فون 11" نحو 1294 دولارا "21 ألف جنيه"، بينما يبدأ سعر هاتف "آي فون ماكس 11" من 1425 دولارا.

ويكون هناك عدة مميزات للهواتف الجديدة بحسب الموقع التقني، بينها تميز الهواتف بشاشات OLED، وبأحجام بين 5.8 و6.1 بوصة، وكاميرا بـ3 عدسات موضوعة مع مصباح الإضاءة بإطار مربع على الواجهة الخلفية، كما أنّ بعض الإصدارات من الهواتف ستحتوي على عدسة Super Wide Angle، أما بالنسبة إلى iPhone 11R، فستكون الإضافة الجديدة هي عدسة تليفوتوغرافيّة.

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