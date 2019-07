تسريبات تكشف عن سعر ومواصفات هواتف آي فون 2019.. يصل لـ21 ألف جنيه

تطرح شركة "آبل" الأمريكية بعد أقل من شهرين مجموعة من هواتف "آي فون" الجديدة للعام 2019، ودائما ما تطرح الشركة الأمريكية بشكل شبه دوري عددا من هواتف "آي فون" الجديدة وبأسعار منافسة ضمن مؤتمرها السنوي.

وفي هذا الصدد وقبل الإعلان الرسمي، ظهرت تسريبات جديدة أشارت إلى أسعار الهواتف الجديدة ومواصفاتها، كشفها موقع wccftech المتخصص في الشؤون التقنية.

وسرّب الموقع عدد من المعلومات فيما يخص ميزات وأسعار هواتف "آي فون" الجديدة، والتي تبدأ من 989 دولارا وتحديدا لهاتف iPhone 11R، ويبلغ سعر "آي فون 11" نحو 1294 دولارا "21 ألف جنيه"، بينما يبدأ سعر هاتف "آي فون ماكس 11" من 1425 دولارا.

Well well well... New report suggests that #Apple may finally have picked the first #iPhoneXI prototype I revealed in January... Wait & See... pic.twitter.com/HUerkXufuX