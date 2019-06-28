صور.. ميسي يقضي إجازته الصيفية رفقة أسرته: "المتعة مع العائلة"

بدأ النجم الأرجتيني لاعب فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، إجازته الصيفية مؤخرًا، بعدما أنهى موسمه الكروي بخروج منتخب الأرجنتين من قبل نهائي بطولة كوبا أمريكا، بداية هذا الشهر.
ويقضي ميسي إجازته على أحد الشواطئ، برفقة زوجته وأطفاله، إذ نشر أكثر من صورة مع عائلته أثناء تواجدهم في أحد المنتجعات السياحية.
وشارك ميسي صورة له مع زوجته أنتونيلا روكوزو، عبر حسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، وهما على الشاطئ وخلفهم البحر، وكتب أسفل الصورة "الإجازة".
ونشر النجم الأرجنتيني صورة أخرى مع زوجته وأطفاله الثلاثة وهم في الماء، وكتب "المتعة مع العائلة"، بالإضافة إلى "ستوري" بصورة أخرى له مع أنتونيلا على الشاطئ".
ونجح منتخب البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد إقصاءه لغريمه الأرجنتيني بهدفين دون رد، فجر يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري، في الدور نصف النهائي من البطولة، وأحرز ثنائية السيليساو جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71، ليحسم اللقب في النهائي على حساب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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