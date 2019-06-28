صور.. ميسي يقضي إجازته الصيفية رفقة أسرته: "المتعة مع العائلة"

02:46 ص | الإثنين 15 يوليو 2019
ميسي

ميسي

كتب: مصطفى الصبري

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بدأ النجم الأرجتيني لاعب فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، إجازته الصيفية مؤخرًا، بعدما أنهى موسمه الكروي بخروج منتخب الأرجنتين من قبل نهائي بطولة كوبا أمريكا، بداية هذا الشهر.

ويقضي ميسي إجازته على أحد الشواطئ، برفقة زوجته وأطفاله، إذ نشر أكثر من صورة مع عائلته أثناء تواجدهم في أحد المنتجعات السياحية.

وشارك ميسي صورة له مع زوجته أنتونيلا روكوزو، عبر حسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، وهما على الشاطئ وخلفهم البحر، وكتب أسفل الصورة "الإجازة".

ونشر النجم الأرجنتيني صورة أخرى مع زوجته وأطفاله الثلاثة وهم في الماء، وكتب "المتعة مع العائلة"، بالإضافة إلى "ستوري" بصورة أخرى له مع أنتونيلا على الشاطئ".

ونجح منتخب البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد إقصاءه لغريمه الأرجنتيني بهدفين دون رد، فجر يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري، في الدور نصف النهائي من البطولة، وأحرز ثنائية السيليساو جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71، ليحسم اللقب في النهائي على حساب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وانطلقت النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا على أرض البرازيل في 14 يونيو 2019، وأقيمت المباراة النهائية يوم 7 يوليو 2019، بين بيرو والبرازيل، وحسم نجوم السيليساو اللقب لصالحهم.

أما عن مشوار ميسي والأرجنتين في هذه النسخة، فصعد النجم الأرجنتيني مع منتخبه إلى دور الـ16 بعدما تأهل ثاني مجموعته مع كولومبيا.

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ثم حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا على قطر بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

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وصعد ميسي مع الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب فنزويلا، بعدما تخطوا عقبتهم بإحراز هدفين دون رد، ليلتقي البرازيل وينهزم 2-0، وينتهي مشوار البطولة، والموسم الكروي لميسي.

 

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