بالفيديو.. اعتقال مصري بتهمة التحرش بفتاة في اليابان: انفرد بها أمام المصعد

09:58 م | الأحد 14 يوليو 2019
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المتهم

كتب: الوطن

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ألقت الشرطة اليابانية، اليوم، القبض على مصري يدعى "أسامة.ش.ز"، من عمال إحدى الشركات بطوكيو، بتهمة التحرش بفتاة هناك.

بدأت القصة حينما كان أسامة عائدا إلى منزله في حي اسمه Nerima بجنوبي غرب طوكيو، وهو يقود دراجة نارية، الساعة 12:30، ليلة 28 مايو الماضي، إذ رأى فتاة عشرينية متجهه إلى عمارة تقيم فيها بالحي نفسه، بحسب موقع "العربية".

أثارت الفتاة إعجاب أبوالفتوح، الذي يبلغ من العمر40 عاما، فذهب خلفها حتى مدخل العمارة، وانفرد بها بالقرب من باب المصعد، وانقضّ عليها قبل أن تدخله.

لم يستطع المتحرش أن ينل ما كان يريده، لأن الفتاة لم تسلمه نفسها وقاومته بشده، فحاول طرحها على الأرض عند زاوية المصعد، ولكن لم ينجح أيضا، وظلت تصرخ، حتى منعته من الوصول إلى غايته.

أثار الأمر الخوف والقلق في نفس أسامة، فقرر أن يجمع حقائبه ويفر من المكان في الليل، وظل هاربا لمدة 45 يوما، حتى وجدته الشرطة.

لم يكن يعلم المتحرش أنه ساعد الشرطة بالعثور عليه، إذ وجدت السلطات لقطات صورتها كاميرا مراقبة داخلية لتحرشه الواضح بالفتاة، وفيها ظهرت معظم ملامحه.

وبسبب أن أسامة ليس ياباني، دقق المحققون بصور الأجانب المقيمين بالحي وفي الجوار، حتى عرفوه وتأكدوا من هويته، وعلى الفور ألقوا القبض عليه في مكان عمله، أمس الجمعة، واعتقلوه.

وأنكر أسامة، أثناء التحقيق معه اليوم، بتهمة التحرش ومحاولة إجبار الفتاة على ما تزعم، وهذا على الرغم من أن الشرطة واجهته بما صورته العدسات، ومن المتوقع أن يمثل أمام أحد القضاة، الاثنين المقبل.

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