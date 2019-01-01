نصيحة للرجال.. بهذه المهارة تسرق قلوب النساء

05:17 م | الأحد 14 يوليو 2019
علاقة إجتماعية - صورة أرشيفية

علاقة إجتماعية - صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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المال والسيارة الفخمة والأناقة أشياء تجذب النساء للرجال، لكن هذه الأشياء وحدها لا تكفي، حيث كشفت درسة أمريكية أن قدرة الرجال على الحكي والانصات، لها أثر كبير استمالة قلوب حواء.

وتناولت الدراسة الأمريكية التي أجراها علماء في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية، حالة إعجاب المرأة بالرجل وخرجت بنتائج مذهلة، أكدت أن قدرة الرجل على رواية أي قصة سبب لانجذاب النساء إليه، وهذا يعني أنه يجب على الرجال التفنن في صناعة الكلام حتى يضمنوا إعجاب السيدات، بحسب "دويتش فيله".

وفسّر خبراء علم النفس الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة بأن هذه الظاهرة تبرز حالة اجتماعية مرموقة، تجعل من الرجل الحكاء شريكاً محتملا في حسابات النساء، موضحين أن السيدات لا يستطعن مجاراة الرجال في السرد ورواية الحكايات.

وأجرى الباحثون في علم النفس لقاءات مع طلاب عدة لتعزيز نتائج البحث، حيث قدموا للمشاركين نساء ورجال، نماذج لنصوص مكتوبة لهم ليقصوها على شريك محتمل.

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