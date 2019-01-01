تسبب أمراض مستعصية.. تحذيرات حول فرشاة الأسنان

03:46 م | الأحد 14 يوليو 2019
تسبب الأمراض المستعصية.. تحذيرات حول فرشاة الأسنان

تسبب الأمراض المستعصية.. تحذيرات حول فرشاة الأسنان

كتب: الوطن

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يستخدم الكثيرون فرشاة الأسنان لفترات طويلة من الوقت، الأمر الذي يعرضهم لعدد من أمراض اللثة نظرا لأن فرشاة الأسنان، تعد البيئة المثالية لتكاثر البكتيريا.

وأوضح أطباء الفم والأسنان، أن ترك فرشاة الأسنان ملوثة وغير جافة، يعرِّض صحة الإنسان لمشكلات، حيث يوجد لها صلاحية محددة، لا يمكن تجاوزها ولابد من تنظيفها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب وضعها بشكل عمودي لضمان تجفيف الشعيرات، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وحذر الأطباء من إهمال الاهتمام بفرشاة الأسنان، لأنه يجعل الفم عرضة لبكتيريا جديدة، تسبب الأمراض المستعصية، حيث تحتوي الفرشاة على كميات كبيرة من الجراثيم، لأنها تتواجد غالبا في بيئة رطبة، وهي الحمام.

ولابد من تغيير فرشاة الأسنان واختيار النوع المناسب، خاصة مع المرضى الذين يعانون من أمراض الفم.

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