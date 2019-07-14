بالفيديو.. إلغاء حفل جنيفر لوبيز بعد انقطاع التيار الكهربائي بنيويورك

انقطع التيار الكهربائي، خلال إحياء حفل المغنية جنيفر لوبيز، في ساحة ميدان ماديسون، يوم السبت، وأجلي الآلاف من الحفل الذي تقرر إلغاءه بالرغم أن "لوبيز" لم تقدم سوى ثلاث أغنيات فقط.

وأعلن مسؤولون أمريكيون انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألفاً من السُكَّان في مدينة نيويورك عقب اندلاع حريق، وذلك في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك أنَّ الحريق اندلع في شارعي "ويست 64" و"ويست إند"، وفقًا لوكالة أنباء "أسوشيتد بريس" الأمريكية.