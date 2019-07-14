بالفيديو.. إلغاء حفل جنيفر لوبيز بعد انقطاع التيار الكهربائي بنيويورك

جنيفر لوبيز - أرشيفية
انقطع التيار الكهربائي، خلال إحياء حفل المغنية جنيفر لوبيز، في ساحة ميدان ماديسون، يوم السبت، وأجلي الآلاف من الحفل الذي تقرر إلغاءه بالرغم أن "لوبيز" لم تقدم سوى ثلاث أغنيات فقط.
#blackout in Madison square garden pic.twitter.com/JI8Eb5vvUt— Daniella Belotti (@Dannicb123) July 14, 2019
#blackout in Madison square garden pic.twitter.com/JI8Eb5vvUt
وأعلن مسؤولون أمريكيون انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألفاً من السُكَّان في مدينة نيويورك عقب اندلاع حريق، وذلك في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.
View this post on Instagram A few songs into the @jlo concert in Madison square garden the lights went black and then the whole stadium was evacuated. Scary stuff , still not sure what the cause is.. A post shared by Samantha Barry (@sambarry) on Jul 13, 2019 at 6:51pm PDT
A few songs into the @jlo concert in Madison square garden the lights went black and then the whole stadium was evacuated. Scary stuff , still not sure what the cause is..
A post shared by Samantha Barry (@sambarry) on Jul 13, 2019 at 6:51pm PDT
وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك أنَّ الحريق اندلع في شارعي "ويست 64" و"ويست إند"، وفقًا لوكالة أنباء "أسوشيتد بريس" الأمريكية.
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