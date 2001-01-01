مدرسة المشاغبين ليست الوحيدة.. مسرحيات تناولت الثانوية بشكل كوميدي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018- 2019، بنسبة نجاح وصلت إلى 78.6%. ويتساءل البعض حول معايشة الطلاب تلك المرحلة في عمرهم والتي تتطلب الكثير من الاجتهاد والمثابرة للتعلم والنجاح، والتي لا تخلو من بعض المواقف. وعلى المستوى الفني قدمت عدد من الأعمال المسرحية تناولت المرحلة الثانوية بشكل كوميدي، إبرازًا لأهمية تلك الفترة في حياة الأشخاص لكن بشكل ساخر، فمن بهجت الأباصيري، ومرسي الزناتي، طلاب "مدرسة المشاغبين"، وحتى محمد هندي في "آلابندا" تعددت الشخصيات المقدمة على شاشات المسرح، ومن أبرز تلك الأعمال:

مدرسة المشاغبين

واحدة من أبرز المسرحيات الكوميدية، أُنتج هذا العمل مرتين عام 1973، الأول في شكل مسرحية في أكتوبر، وحقق نجاحًا كبيرًا، ترك آثارًا وبصمات مميزة في أذهان الأجيال حتى اليوم، والثاني بعد مرور شهرين بعمل سينمائي حمل الاسم ذاته، لكن باختلاف طاقم العمل.

وتعد جملة الفنان عادل إمام بهذه المسرحية وأحدة من أبرز الكلمات عن مرحلة الثانوية العامة حيث قال: "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي قوم أقف".

وشارك في العمل المسرحي، عدد من نجوم الفن، وكانت انطلاقتهم نحو الشهرة، وهم: عادل إمام (بهجت الأباصيري)، وسعيد صالح (مرسي الزناتي)، وأحمد زكي (أحمد)، ويونس شلبي (منصور عبد العاطي – ابن الناظر)، وهادي الجيار (لطفي)، وسهير البابلي (عفت عبد الكريم).

العيال كبرت

لم تخل المسرحية الكوميدية التي أنتجت عام 1979، وقال بها الفنان سعيد صالح، جملة عالقة في الأذهان عن الثانوية العامة، حيث كان طالبًا بها لمدة ثلاثة أعوام وطلب منه أخوه الأصغر التركيز في دراسته ليرد سعيد صالح "سلطان" قائلا: "كل ما أنوي أذاكر افتح الكتاب.. أقف على باب أوضتي يطلعي المرحوم عبدالحليم يقولي طريقك مسدود مسدود مسدود".

وهي من بطولة سعيد صالح، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وحسن مصطفى، وكريمة مختار، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج سمير عصفور.

مسرحية آلابندا

من بطولة الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد السقا ودينا وهاني رمزي، أنتجت في عام 2001، وبأحد مشاهد المسرحية قال محمد هنيدي لرمزي أثناء استجواب الأخير له: "معكش آلة حاسبة.. أصل عندي امتحان فلسفة بكره".