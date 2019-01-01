امرأة هندية تضع أول مولود في حج هذا العام وتطلق عليه اسم أحمد المدينة

سجلت الأحوال المدنية السعودية أول حالة ولادة فى الحج هذا العام، لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد، حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقوا على تسميته بـ"أحمد المدينة".

وسلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شهادة الميلاد إلى الحاج الهندي ديل شاد، الذى عبر عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى قائلاً إن حبه للمدينة المنورة جعله يختار "أحمد المدينة" إسما للمولود، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقال محمد الجاسر، المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، إن اللواء عبدالرحمن الجلعود، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالدي الطفل بمقر إقامتهما بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهما، موضحاً أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة.