هزات أرضية وانهيارات.. لماذا تستهدف الظواهر الجيولوجية منطقة المقطم؟

11:30 م | السبت 13 يوليو 2019
المقطم

المقطم

كتب: مصطى الصبري

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شهدت منطقة المقطم أكثر من ظاهرة جيولوجية خلال العام الجاري، آخرها هزة أرضية خفيفة، مساء الأمس.

وتعد المقطم من المناطق الراجح فيها حدوث ظواهر جيولوجية متعددة قد تكون مضرة، مثل انهيار صخرة منشية ناصر منذ عدة أشهر، تضرر بسببها 28 أسرة.

تواصلت "الوطن" مع خبير جيولوجي ليوضح الأسباب وراء أن المقطم أكثر عرضة لظواهر جيولوجية مختلفة، مثل الهزات الأرضية وانهيار الصخور. 

قال الدكتور عبدالعال عطية الخبير الجيولوجي، إن "المشكلة أن التكوين الجيولوجي في هذه المنطقة فيه تتابعات صخرية غير متجانسة، وهذا يعطي إحساسا بأي هزة، وهذه الهزات تحدث بسبب نظرية جيولوجية اسمها انزلاق القارات، تقول إن القارات تتحرك وتقترب وتبتعد عن بعضها، وتحرك صفائح القارات، وهذا التحرك هو ما يؤدي للزلزال".

وأضاف الخبير الجيولوجي أن "هزة الأمس مركزها في اليونان، وتأثر بها معظم شرق القاهرة، بسبب التتابع الصخري هناك".

أسباب عدم شعور البعض بـ زلزال القاهرة والجيزة 

وأكد الدكتور عبدالعال عطية "الطبقات الصخرية في المقطم غير متجانسة، وفي نفس الوقت الاستخدام السيئ وشبكات الصرف المتآكلة في منطقة المقطم والعشوائيات بيعجل بسرعة الانهيارات، كما أن التكوين ضعيف".

واستطرد أن "شبكات الصرف الصحي في المقطم تتحمل جزءا كبيرا من أسباب حدوث هذه الظواهر، فهي تعجل الانهيارات وتسرع من عمل عوامل التعرية".

وأضاف عطية "هناك مواجهة لا بد منها، كل تركيبات المياه والصرف الصحي غير جيدة"، قائلا: "إحنا محتاجين سباكين كويسين، مياه الصرف الصحي دي لما بتنزل على الصخور بتبهدل الدنيا وبتسبب تعرية وتوقيع وسقوط كتل صخرية".

عاجل.. هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب مناطق متفرقة في القاهرة  

قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة سجَّلت هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً أمس.

 وأضاف بدوي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

انهيار صخرة بمنشية ناصر.. و"التضامن": نقل 28 أسرة متضررة إلى الأسمرات  

في يناير الماضي، حدث انهيار صخري في منشية ناصر بمنطقة الدويقة، تعاملت معه الدولة سريعًا، بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت حادث انهيار صخرة بمنطقة في منشية ناصر بمحافظة القاهرة، كما اطمأنت على الأسر المتضررة، والتي سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات.

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