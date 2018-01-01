رصاصة طائشة أثناء احتفال أسرة بنتيجة الثانوية العامة تقتل شابا سوريا

رصاصة طائشة قضت على حلم شاب سوري أثناء احتفال عائلة بنجاح ابنها في الثانوية العامة، حيث أصيب الشاب بطلقة في رأسه أثناء عودته إلى منزله في دمشق القديمة بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، ونقل إلى المشفى، لكن محاولات إنقاذه كانت دون جدوى.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشاب علي النجدي، الذي لم يتجاوز العشرين من عمره، منتقدين كل من يطلق النار أثناء المناسبات، حيث يتسبب الرصاص العشوائي في خسائر بشرية ومادية، بحسب "سبوتنيك" نقلاً عن موقع "شام إف إم".

ونعت أسرة الشاب وأصدقاؤه الفقيد بمزيد من الأسى والحزن، حيث كتبت إحدى أقربائه على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك: "شاب بعمر الورد كان مفعما بالأحلام والأخلاق، أنهت رصاصة غدر طائشة حياته بسبب أشخاص أرادوا التعبير عن فرحهم بنجاح أولادهم بأسلوب غبي، قلب حياة أسرة بالمقابل لحزن وعزاء".