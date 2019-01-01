أزهري يفتي بعدم جواز المشاركة في تحدي faceapp: هل تضمنون أعماركم؟

في الساعات القليلة الماضية، انتشر تحدٍ جديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يسمى "FaceApp"، يتنبأ بما سيبدو عليه الوجه في المستقبل.

ومع انتشاره بكثرة واستخدام رواد موقع التواصل "فيس بوك"، ومشاركة صورهم التي تظهر أشكالهم مستقبلا عبر حساباتهم، تساءل البعض حول حكم استخدام هذه اللعبة والمشاركة فيها، خاصة أنها تتنبأ بالمستقبل.

وقال الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر، إن المشاركة في هذا التحدي لا تجوز، مشيرا إلى أن الله عندما خلق الله الإنسان كان نطفة مستدلا بقول الله تعالى، "ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ".

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، "الإنسان في بطن أمه توضع له الأقدار وقدره ورزقه وأجله وشكله وهيئته كطفل وبعد الولادة وشكله وهو شاب، فالأقدار مقدرة من قبل الله، ولا يجوز اللعب أو التنبؤ بشكلها مستقبلا".

وتابع أن هذا التحدي جاء من أجل لهو الناس، وشغل عقولهم، وتحويلهم من مسار الالتزام والدين لشيء يبعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويلهيهم عن عبادتهم، مشيرا إلى أن من يفتعل ذلك يكون غرضه الافتراء والكذب على الله والنبي.

ووجه حديثه للمشاركين في التحدي متسائلا، "هل تضمن عمرك لحظة لكي تتنبأ بشكلك؟"، معتبرا أن المشارك في هذا التحدي عليه شيء من الإثم حتى لو كان غرضه اللهو فقط، وأردف، "الله هو الذي اخبرنا أن الأقدار والآجال مقدرة بيده".

وأوضح أن مبتكر هذا التحدي آثم، لأنه يريد أن يلهي الناس عما خلقهم الله من أجله، ويتعدى على أقدار الله، لأنه "يتنبأ بشيء ربنا كتبه على عباده وهو من يعرفها فقط"، مضيفا، "أقول الناس ابتعدوا عن هذا التطبيق، لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان)".