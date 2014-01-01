تشبه الصحن الطائر.. روسيا تطور غواصات جديدة توجه عن بعد ومن دون طواقم

قال المدير العلمي لمركز "كريلوف" الحكومي الروسي للأبحاث، فاليري بولوفينكين، إن روسيا قد تطور غواصات جديدة مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة حاليًا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "سيكون الشكل الخارجي للغواصات المستقبلية مختلفًا تمامًا عن أشكال الموجودة حاليًا.. ربما ستكون الغواصات الواعدة القادمة شبيهة بالصحون الطائرة، والأهم من ذلك أنها ستوجه عن بعد وتعمل من دون طواقم".

وتابع "ندرس إمكانية الحد من الأصوات الصادرة عن الغواصات لجعلها أكثر قدرة على التخفي عن رادارات العدو وأجهزته، والأشكال الحالية للغواصات لا تساعد نوعًا ما على تحقيق هذه الغاية، لذا نفكر بتزويدها بهياكل مختلفة تمامًا عن الهياكل الحالية".

وأشار إلى أن المصمم العام في مكتب "مالاخيت" الروسي الهندسي، غيورغي تشيرنيشوف، ومصمم الغواصات الاستراتيجية النووية، يفغيني كوفاليوف، رسما تصاميم لغواصات شبيهة بالصحون الطائرة، وغواصات بأشكال غريبة أخرى.

وأوضح أن "العالم اليوم على وشك التخلي عن الهياكل التقليدية للغواصات، وروسيا ليست بعيدة عن هذه العملية، ولديها بعض الابتكارات التي ما زالت في مرحلة الأفكار أيضًا".