ذكريات ودهشة.. كيف استقبل رواد مواقع التواصل الهزة الأرضية بالقاهرة؟

01:24 ص | السبت 13 يوليو 2019
مقياس زلازل

مقياس زلازل

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين

عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين

بعد زلزال كاليفورنيا المدمر.. أقوى 5 زلازل في التاريخ

بعد زلزال كاليفورنيا المدمر.. أقوى 5 زلازل في التاريخ

سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية بعد زلزال ضرب إيران

سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية بعد زلزال ضرب إيران

عاجل.. زلزال بقوة 5.6 قرب الأحواز الإيرانية

عاجل.. زلزال بقوة 5.6 قرب الأحواز الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً أمس، إذ أكد الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الشبكة سجلتها.

وقال بدوي في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن موقع الهزة الأرضية هو شرق المقطم، بالإضافة إلى زهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

عاجل.. هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب مناطق متفرقة بالقاهرة 

بدورهم، تلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ الهزة الأرضية بأشكال مختلفة، منهم من اندهش من الأمر، ومنهم من أكد أنه لم يشعر بشيء، ومنهم من استعاد ذكريات زلزال 1992، بالإضافة إلى الساخرين.

وكتب حساب بايم "مارو"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أسبوع أليم.. بدايته خسارة مصر وآخره زلزال.. في الجنة يا مصريين"، وغرد حساب باسم "ميدو" ساخرا "زلزال تاني يا مصر".

وعبَّر كثيرون عن دهشتهم من الهزة الأرضية، إذ كتب حساب باسم "تحيا مصر"، "بيقولوا إنه كان في زلزال"، وغرد "أكونت" باسم "محمد حبيب": "في زلزال إزاي كدا".

وغرد أكثر من شخص عن وقوع الهزة وهم خارج مناطق حدوثها، معبرين بشكل ساخر عن حزنهم من عدم الشعور بها، وقال "adelaya871": "هو أنا مش هحضر زلزال في المقطم بقى"، وكتبت "آية عادل": "ليه كل ما يحصل زلزال في المقطم مش بحضره زي الناس الطبيعيين".

واستعاد حساب باسم "فاطمة" عبر "تويتر" ذكريات زلزال 1992، إذ كتبت "بمناسبة الزلزال يا ولاد، سنة 92 حصل زلزال كبير في مصر، كنت نايمة لقيت السرير بيلق بيا جامد والطيور اللي أمى مربياها على السطوح بتجرى بهبل وعاملة دوشة وقتها مكنتش أعرف إيه الزلزال ده أصلا، وبعدين بدأوا يقرفونا بقى أن مصر كدا دخلت حزام الزلازل وإزاي أستخبى تحت الترابيزة لما ييجي".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عروض الغناء بالأفراح تنهال على نشوى مصطفى.. والفنانة: نكتة الموسم

عروض الغناء بالأفراح تنهال على نشوى مصطفى.. والفنانة: نكتة الموسم

تلقت الفنانة الكوميدية نشوى مصطفى للغناء فى الأفراح بعد أن غنت فى فرح نجلها عبد الرحمن منذ عدة أيام
أسرة الفنان تومي عمران تعلن وفاته بعد شهر من رحيله.. صدمة وحزن

أسرة الفنان تومي عمران تعلن وفاته بعد شهر من رحيله.. صدمة وحزن

كشف حساب الفنان السعودي تومي عمران على "تويتر" وفاته بشكل مفاجئ، ولكن شقيقته كشفت عن رحيله منذ شهر ولكنهم لم يفكروا الاعلان عن ذلك بسبب صدمتهم من رحيله
ترتيب الدول في سرعة الإنترنت: مصر في المرتبة 173.. والإمارات الأولى عربيا

ترتيب الدول في سرعة الإنترنت: مصر في المرتبة 173.. والإمارات الأولى عربيا

وقام موقع"cable.co" البريطانى بنشر إحصائية عن سرعة الانترنت حول العالم، أظهرت اليمن فى المرتبة الأخيرة ن بينما جاءت تيوان فى المرتبة الأولى
اعتذار مدفوع الأجر.. القصة الكاملة لإعلان لاعبي المنتخب: دمرتوا الواقع

اعتذار مدفوع الأجر.. القصة الكاملة لإعلان لاعبي المنتخب: دمرتوا الواقع

أثار إعلان اعتذار لاعبي المنتخب القومي لكرة القدم، غضب الكثير من جماهير الكرة المصرية، بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
السجن من 3 لـ 10 سنوات.. عقوبة تنتظر أطباء واقعة "الحاجة فكيهة"

السجن من 3 لـ 10 سنوات.. عقوبة تنتظر أطباء واقعة "الحاجة فكيهة"

تواصلت "الوطن" مع أستاذة القانون لتوضيح العقوبات التى تواجه الأطباء الذين شخصوا حالة "الحاجة فكيهة" وحكموا عليها بالوفاة