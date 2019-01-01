مفاجأة.. تايتنك لم تغرق بسبب جبل جليدي

يعلم الجميع، من خلال الكتب والأفلام، أن السفينة "تايتانيك" غرقت بسبب جبل جليدي، ولكن هناك بعض الأدلة الجديدة التي تقول إن الغرق بسبب انفجارات وحرائق، وهذا ربما يغير التاريخ.

حاول موقع "Bright Side" تبني هذه النظرية وقرر التحقيق والتأكد من الأدلة التي يمكن أن تثبت أن "تايتنك" غرقت بسبب الانفجارات.

لم يذكر الناجي فاجناك بورات وجود جبل جليدي

كان فاجناك بورات أحد أبرز ممثلي شعب القسطنطينية المتعلمين في ذلك الوقت، وكان يخطط لرحلة عمل إلى أمريكا، حيث أخذ معه مجموعة كبيرة من الكتب، لذا كان على متن تايتنك.

نجا بورات من الغرق ورأى غرق تيتانيك بعيونه، لكن روايته مختلفة.

كتب فاجناك بورات فيما بعد عن قصة ما حدث على متن السفينة وعاش حياة طويلة وكثيرا ما تحدث عن غرق التايتانيك، والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه لم يذكر أبدا جبلا جليديا، ولكن تحدث دائمًا عن انفجار أدى إلى غرق السفينة.

من المحتمل أن يكون هذا الشاهد لا ينقل الحقيقة، لكن هناك ناجون آخرون تحدثوا عن الانفجارات أيضًا.

ناجون آخرون يتحدثون عن ما شاهدوه خلال غرق السفينة تايتانيك

ادعى ناجون آخرون أن هناك عدة انفجارات حدثت على السفينة تايتانيك، إذ قدم الباحث والكاتب بيل وورستيدت بعض الأدلة حول هذه الحقيقة التي علمها من مقابلة الناجين.

أكد الرائد آرثر ج. بوتشين، الذي كان مسافرًا من الدرجة الأولى، أنه سمع انفجارًا، وبعد ذلك بدأت السفينة في الغرق.

وأشار جورج فريدريك كرو، الذي كان مضيفًا في السفينة، خلال مقابلة صحفية، إلى أنه كان هناك انفجار، ثم انقلب الجزء الخلفى وغرق.

برغم كل ذلك، لكننا ما زلنا نريد أن نعرف إذا كان هناك دليلا حقيقيا على أن السفينة تايتانيك غرقت بسبب انفجار.

باحثون يعتقدون أن غرق السفينة تايتانيك بسبب حريق هائل

في ذلك الوقت، لم يفهم مهندسو تيتانيك مخاطر التحليل الكهربائي التي يمكن أن تحول مياه البحر إلى غاز هيدروجين متفجر، واستنتج جون ويكمان في كتابه "تايتانيك.. الأدلة المخفية"، أنهم ارتكبوا خطأً، إذ أبقوا الأنوار مضاءة، ما تسبب في الانفجارات.

يعتقد ويكمان أن الانفجار الأول وقع بين الساعة 1:10 و1:20 صباحًا، لكنه قال إن هناك انفجارًا آخر أدى إلى قسم السفينة إلى نصفين وكان ذلك سبب الكارثة.

ويؤكد الصحفي سنان مولوني، الذي أمضى أكثر من 30 عامًا في البحث عن سبب غرق السفينة تايتانيك، أنه توصل إلى استنتاج مفاده أن "النار والجليد والإهمال الإجرامي" كانوا سبب الكارثة.

لكن لا يزال الخبراء يؤكدون أن حريقًا قد اندلع في مخزن وقود مرتفع مكون من 3 طوابق خلف إحدى غرف غلاية السفينة، وسمع الكثير من الركاب صوت انهيار، ثم بدأت السفينة تغرق على الفور.