"جوجل" تعترف بالتجسس على المستخدمين: تدخلت في حياتهم العاطفية

أقرت شركة "جوجل" بأن موظفيها يتجسسون على الجميع ويستمعون إلى تسجيلات المساعد الذكي "Google Assistant"، الخاص بالشركة.

وذكرت "جوجل" أن باستطاعة موظفيها الاستماع إلى تسجيلات الأوامر التي يقولها مستخدمو مساعدها الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي "جوجل أسيستانت"، وفقا لما نقله موقع "سبوتنيك" عن موقع "فاست كومباني".

وبررت استماع الموظفين إلى الأوامر الصوتية بأنه بغرض الوصول إلى فهم أفضل للغات ولكنات مستخدميها، وذلك عقب تسريب بعض تسجيلات مساعدها الذكي باللغة الهولندية.

وأكدت "جوجل" أنه يمكن للجميع تعطيل هذه الميزة، لكن إيقافها يمنع المساعد الذكي من استخدام الكثير من ميزاته الشخصية المفصلة حسب المستخدم.

واعترف متحدث باسم الشركة بأن "0.2 في المائة من إجمالي التسجيلات يستمع إليها الموظفون، وبأن الملفات الصوتية تجرد من المعلومات التي تحدد المستخدم".

جدير بالذكر أن هيئة البث الحكومية البلجيكية "في آر تي" حصلت على تسجيلات مسربة، وراجعت أكثر من ألف مقطع صوتي، ووجدت أن 153 منها التقطت عن طريق الخطأ.

واحتوت تلك التسجيلات على عناوين شخصية محددة وتفاصيل عن علاقات الأشخاص العاطفية وحياة أسرهم وأطفالهم، وغيرها.