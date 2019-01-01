متاجر أمريكية تطرح 12 منتجا من الحشيش للعناية الشخصية

06:34 م | الجمعة 12 يوليو 2019
الحشيش

الحشيش

كتب: الوطن

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تنوي سلسلة متاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق منتجات للعناية الشخصية من مادة مستخرجة من القنب (الحشيش)، هذا العام، لتدخل سوقا تلقى رواجا بين الزبائن الأصغر سنا.

وتبدأ متاجر "أمريكان إيجل أوتفترز" إنتاج مراهم للعضلات وأنواعا من الغسول ومستحضرات عطرية تستخدم في التدليك مصنوعة من مادة "الكانابيديول" المستخرجة من نبات القنب، بحسب ما نقل "سبوتنيك" عن "رويترز".

وأعلنت شركة "جرين جروث براندز" للقنب، التي تقع في مدينة تورنتو الكندية، أمس، في بيان لها، أنها ستنتج هذه المستحضرات وتزود بها متاجر "أمريكان إيجل أوتفترز". 

وذكر محللون أن سلسلة المتاجر الأمريكية تعتزم استهداف جيل الألفينيات من خلال هذه المنتجات، إذ يعتبر هذا الجيل المنتجات المصنوعة من الكانابيديول أحدث صيحة في أسلوب الحياة الصحي.

وعن مادة الكانابيديول، فهي مركب كيميائي يستخرج من نبات القنب، معروف أنه يساعد في تخفيف القلق وتسكين الآلام دون أن يذهب بالعقل.

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