إطلاق أول محرك بحث للهواتف المحمولة للمراهقين في الصين

06:02 م | الجمعة 12 يوليو 2019
تطبيق يونج

تطبيق يونج

كتب: أ ش أ

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أعلنت الشركة الصينية المتخصصة في محركات البحث "تشايناسو" إطلاق محرك البحث للهواتف المحمولة المصمم للمراهقين تحت اسم تطبيق "يونغ".

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنه يمكن للتطبيق وبناء على أساس تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والخوارزميات القائمة على التعلم العميق، حجب المحتوى الضار للمراهقين، لاسيما المحتوى العنف والإباحية والمقامرة.

وأضافت الشركة أنه من خلال خدمة البحث عبر تطبيق "يونغ"، يمكن للمستخدمين أن يبحثوا على الإنترنت عن المحتوى المناسب لأعمارهم وأن يجدوا إجابات لأسئلتهم طوال الوقت.وأشارت إلى أنه يمكن للتطبيق أن يقترح محتوى عالي الجودة مثل الدورات التدريبية على الإنترنت ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، بناء على أعمار المستخدمين وجنسهم واهتماماتهم.

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