منها البطاطا والشاي الأخضر.. 5 مواد غذائية لمكافحة حب الشباب

يعاني الكثيرين من ظهور حب الشباب في فترة المراهقة وهو ما يؤثر على المظهر العام، ويبحث أصحاب البشرة الدهنية المعرضة لظهور حب الشباب دائماً عن حلول للتغلب على مشاكله سواء باستخدام الأدوية الطبية أو تناول أطعمة محددة.

ونشرت "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية، 5 مواد غذائية أكد خبراء التغذية البريطانيون على فوائدهم في مكافحة حب الشباب بشرط أن يتم تناولها بشكل دوري.

الشاي الأخضر يحتوى على مضادات للأكسدة

ذكر الخبراء أن للشاي الأخضر دور مهم فى مكافحة حب الشباب، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة ويكافح الجذور الحرة التى يطلق عليها النتائج السلبية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم، وهذا ما يجعل له مفعول وقائي.

الجوز البرازيلي

كما أن الجوز البرازيلى يحتوي على نسبة مرتفعة من السيلينيوم، المضاد للأكسدة وفعاليته الوقائية في مكافحة حب الشباب حيث يحمي الخلايا من الالتهابات المرافقة لظهور البثور.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة من المواد الغذائية الغنية بالبيتاكاروتين، الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، ويقوم بتعديل الإفرازات الدهنية المسببة لظهور حب الشباب.

الكاكاو

يلعب شراب الكاكاو دورا هاما في الوقاية من ظهور حب الشباب نظراً لدوره في تحسين عمل الدورة الدموية في الجسم.

فيتامينات C

تعمل الحمضيات، الغنية بفيتامين C في تسريع التئام آثار حب الشباب وتقوية أغلفة الخلايا المكونة للجلد.