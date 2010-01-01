"ويندوز 10" لن يعمل بـ كلمات المرور

02:02 م | الجمعة 12 يوليو 2019
ويندوز تتخلي عن الكلمات المرورية

ويندوز تتخلي عن الكلمات المرورية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

مايكروسوفت تحذر 50 مليون مستخدم من ويندوز

مايكروسوفت تحذر 50 مليون مستخدم من ويندوز

بالتعاون مع "مايكروسوفت".. دورات مجانية لطلاب جامعة طنطا

بالتعاون مع "مايكروسوفت".. دورات مجانية لطلاب جامعة طنطا

تفاصيل الاشتراك في دورات قوافل العمل الحر و"مايكروسوفت"

تفاصيل الاشتراك في دورات قوافل العمل الحر و"مايكروسوفت"

"مايكروسوفت" تحذر مستخدميها حول العالم من خطر يهدد ملايين الحواسب

"مايكروسوفت" تحذر مستخدميها حول العالم من خطر يهدد ملايين الحواسب

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن أن نظام التشغيل "ويندوز 10" لن يعمل بخاصية كلمة المرور، ولكن هذا لن يؤثر على درجة الأمان، بل على العكس سيزيد من تحصينها.

وسيكون هذا التحديث متاح للمشتركين بنظام "ويندوز إنسايدر"، ويمكنهم الدخول إلى حساباتهم بدون إدخال أي كلمة مرور كمرحلة أولي، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن "فوربسط.

وذكرت تقارير تقنية أن هذه الميزة ستكون حكر على بعض المستخدمين في البداية، لتحديد مدي فعاليتها، ثم سيتم اتاحتها لباقي المستخدمين، ربما خلال أسبوع.

وآثار هذا التصريح فضول الكثيرين، حول الطرق التي يجب اتباعها لحماية حسابات مايكروسوفت، إذا قامت بإلغاء كلمة المرور، وكانت الإجابة على موقع فوربس الذي رأى أن الشركة ستلجأ إلى الخطوات التكنولوجية الجديدة مثل خاصية التعرف على الوجه، أو بصمة الأصبع أو الرمز PIN.

وتقول ديانا هوانج، مديرة قسم الهندسة في الفرع المسؤول عن أمان برنامج "مايكروسوفت"، إن استخدام رمز PIN، سيكون أسهل وأقل تعقيدًا، موضحه أن خادم الأنترنت لا يمكنه تعقب الرمز على عكس كلمات المرور العادية.

وفي وقت سابق، وعدت مايكروسوفت ما يقارب 800 مليون شخص يستخدمون "ويندوز 10"، بانتقال وشيك إلى عالم بدون كلمات مرور، وهذا الأمر أصبح واقعا في الوقت الحالي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ربما تصيب الناس بالسرطان.. الأرض تتعرض لعاصفة شمسية

ربما تصيب الناس بالسرطان.. الأرض تتعرض لعاصفة شمسية

هناك عاصفة شمسية تضرب الأرض حاليا، تلك العاصفة لها أخطار كارثية قد تصل لحد الإصابة بالسرطان.
مشايخ في شباك الهوى.. أشهر قصص الارتباط بين الدعاة والفنانات

مشايخ في شباك الهوى.. أشهر قصص الارتباط بين الدعاة والفنانات

لم تكن الضجة وردود الفعل عند إعلان خبر زواج الداعية معز مسعود والفنانة شيرى عادل هو الأول من نوعه ردا على إرتباط شيخ أو داعية بإحدى الفنانات
فيديو.. شاب مغربي في القاهرة يختبر شهامة المصريين: "ماكلتش من يومين"

فيديو.. شاب مغربي في القاهرة يختبر شهامة المصريين: "ماكلتش من يومين"

زعم شاب مغربي أنه تائه في مصر، لكي يرى ردود فعل المصريين، وأخبرهم بأنه فقد أمواله وهاتفه وبطاقته، بعد تشجيعه منتخب بلاده المغرب أمام بنين، ولا يجد مأوى
أسرة الفنان تومي عمران تعلن وفاته بعد شهر من رحيله.. صدمة وحزن

أسرة الفنان تومي عمران تعلن وفاته بعد شهر من رحيله.. صدمة وحزن

كشف حساب الفنان السعودي تومي عمران على "تويتر" وفاته بشكل مفاجئ، ولكن شقيقته كشفت عن رحيله منذ شهر ولكنهم لم يفكروا الاعلان عن ذلك بسبب صدمتهم من رحيله
شيكولاتة وغرفة استراحة.. وسائل ترفيه شركة عن الموظفين بالمعادي

شيكولاتة وغرفة استراحة.. وسائل ترفيه شركة عن الموظفين بالمعادي

قرر"يونج سن" تخصيص ثلاجة في مطبخ الشركة تحتوي على أنواع مختلفة من الشيكولاتة والمشروبات مجانا لموظفيه