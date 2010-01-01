"ويندوز 10" لن يعمل بـ كلمات المرور

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن أن نظام التشغيل "ويندوز 10" لن يعمل بخاصية كلمة المرور، ولكن هذا لن يؤثر على درجة الأمان، بل على العكس سيزيد من تحصينها.

وسيكون هذا التحديث متاح للمشتركين بنظام "ويندوز إنسايدر"، ويمكنهم الدخول إلى حساباتهم بدون إدخال أي كلمة مرور كمرحلة أولي، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن "فوربسط.

وذكرت تقارير تقنية أن هذه الميزة ستكون حكر على بعض المستخدمين في البداية، لتحديد مدي فعاليتها، ثم سيتم اتاحتها لباقي المستخدمين، ربما خلال أسبوع.

وآثار هذا التصريح فضول الكثيرين، حول الطرق التي يجب اتباعها لحماية حسابات مايكروسوفت، إذا قامت بإلغاء كلمة المرور، وكانت الإجابة على موقع فوربس الذي رأى أن الشركة ستلجأ إلى الخطوات التكنولوجية الجديدة مثل خاصية التعرف على الوجه، أو بصمة الأصبع أو الرمز PIN.

وتقول ديانا هوانج، مديرة قسم الهندسة في الفرع المسؤول عن أمان برنامج "مايكروسوفت"، إن استخدام رمز PIN، سيكون أسهل وأقل تعقيدًا، موضحه أن خادم الأنترنت لا يمكنه تعقب الرمز على عكس كلمات المرور العادية.

وفي وقت سابق، وعدت مايكروسوفت ما يقارب 800 مليون شخص يستخدمون "ويندوز 10"، بانتقال وشيك إلى عالم بدون كلمات مرور، وهذا الأمر أصبح واقعا في الوقت الحالي.