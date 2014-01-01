حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة

01:38 م | الجمعة 12 يوليو 2019
حيوانات محنطة - صورة أرشيفية

حيوانات محنطة - صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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اقتناء التماثيل فى المنزل محل جدل ونقاش منذ فترة طويلة يراه البعض محرم بينما يراه أخرون مباح، ومابين هذا وذاك، أصدر عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، والمستشار في الديوان الملكي، فتوى بجواز اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، لكونها حقيقية وليست تماثيل.

وقال الدكتور عبد الله المطلق، ضمن برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، أنه يحرم اقتناء تماثيل من الحيوانات أو البشر لكونها تندرج تحت بند التصوير الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ولعن أصحابه.

وأوضح أن التماثيل إذا كانت محنّطة مثل الغزلان أو الأسود لاتندرج تحت بند التماثيل وإنما تأخذ حكم الحقيقة لأنها حيوانات حقيقية فى الأصل.

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