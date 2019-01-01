بالفيديو.. تطوير أول ساعة ذكية تتحول إلى حاسب لوحي وهاتف

12:05 م | الجمعة 12 يوليو 2019
ساعات IBM الجديدة

ساعات IBM الجديدة

كتب: الوطن

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سجلت شركة IBM التكنولوجية، براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة، سوف تكون الأولى من نوعها في العالم، قابلة للاستخدام كثلاث أجهزة في جهاز واحد "الهاتف والحاسب اللوحي والساعة الذكية".

وقال المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع USPTO إن البراءة التي سجّلت بتاريخ 11 يونيو الماضي تشير إلى تطوير ساعة ذكية مزودة بشاشة مرنة قابلة للطي يمكن تغيير حجمها وفقا لرغبة المستخدم، بحسب "روسيا اليوم".

ومن أبرز مميزات الساعة أن شاشاتها سوف تكون مختفية تحت الغطاء الخارجي، وتتكون من 8 لوحات رقمية صغيرة بمقاس 2/3 بوصة، يمكن استعمال واحدة منها كشاشة عرض الساعات الذكية التقليدية، ويمكن إخراج اثنتين أو أربعة منها، لتعمل مجتمعة كشاشة كبيرة بمقاس شاشة الحاسب اللوحي.

وإذا نحجت هذه التجربة  تصبح ساعة IBM نموذجا معتمدا للأجهزة الذكية المحمولة في المستقبل، والتي ستكون ثلاثة فى واحد "الهاتف والحاسب اللوحي والساعة الذكية".

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