فيديو.. ترامب يفاجئ الأطباء: "الكليتان لهما مكان في القلب"

في سياق حديثه عن خطة حكومية لمعالجة أمراض الكلى، فاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المجتمع الطبي بكلمة قال فيها: "لقد عملتم بجدية على هذه الأمور، وعملتم بجدية على الكليتين بشكل خاص جدا، الكليتان لهما مكان خاص جدا في القلب، هذا مذهل".

وبحسب "روسيا اليوم"، سخرت صحف بريطانية من تصريح ترامب، ووصفت صحيفة "theguardian" البريطانية مقولة ترامب بأنها "شذوذ تشريحي"، قائلة في لهجة ساخرة، إن "ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي سيثير على الأرجح دهشة الكثيرين، إذ أن الكليتين ليس مكانهما القلب، كما هو معروف".

TRUMP: "You've worked so hard on the kidney. Very special -- the kidney has a very special place in the heart. It's an incredible thing." pic.twitter.com/JLM3uCsO5u