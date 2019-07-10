فيديو.. ترامب يفاجئ الأطباء: "الكليتان لهما مكان في القلب"

09:17 ص | الجمعة 12 يوليو 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب: حاتم سعيد حسن

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في سياق حديثه عن خطة حكومية لمعالجة أمراض الكلى، فاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المجتمع الطبي بكلمة قال فيها: "لقد عملتم بجدية على هذه الأمور، وعملتم بجدية على الكليتين بشكل خاص جدا، الكليتان لهما مكان خاص جدا في القلب، هذا مذهل".

وبحسب "روسيا اليوم"، سخرت صحف بريطانية من تصريح ترامب، ووصفت صحيفة "theguardian" البريطانية مقولة ترامب بأنها "شذوذ تشريحي"، قائلة في لهجة ساخرة، إن "ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي سيثير على الأرجح دهشة الكثيرين، إذ أن الكليتين ليس مكانهما القلب، كما هو معروف".

واستشهدت الصحيفة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للكلى، ونقلت عنه أن الكليتين لدى معظم الناس توجدان في أسفل الظهر، في حين أن القلب يوجد في منتصف صدر الإنسان بين الرئتين اليمنى واليسرى ويميل قليلا إلى اليسار.

أما صحيفة "إندبندنت" فتوقعت أن يصيب هذا التصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي الأطباء بصدمة شديدة، مشيرة إلى أن تعليق ترامب جاء في كلمة غير متماسكة حول الأعضاء البشرية، قبل التوقيع على أمر تنفيذي يوجه الحكومة إلى أعداد سياسات تعالج مشاكل الأمريكيين المصابين بأمراض الكلى.

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