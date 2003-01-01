"بنتلي" تطلق سيارة كهربائية صديقة للبيئة بتصميم فاخر

02:38 ص | الجمعة 12 يوليو 2019
سيارة بنتلي الجديدة

سيارة بنتلي الجديدة

كتب: الوطن

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كشفت شركة "بنتلي" البريطانية عن سيارة كهربائية بالكامل، صديقة للبيئة، أطلقت عليها اسم "EXP 100" تشكل بداية لطراز جديد ستعمل الشركة على إنتاجه، وذلك بمناسبة احتفالها بمرور 100 عام على انطلاقها.

وقال ستيفان سيلاف، مسؤول التصميم في الشركة، إن سيارة "EXP 100" تمثل نوع السيارات الجديدة التي تريد الشركة تصنيعه في المستقبل، لافتاً أن الشكل الجديد يحافظ على التصاميم التي عرفت بها بنتلي في السابق، بحسب "سكاي نيوز عربية".

تتميز السيارة بقدرتها على قطع مسافة 440 ميلا بعملية شحن واحدة، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 186 ميلا في الساعة، وهي قادرة على الانطلاق من السكون والوصول لسرعة 100 كيلومتر في غضون 2.5 ثانية.

وارتفعت مبيعات شركة بنتلي 10 أضعاف تقريبا منذ عام 2003، رغم انخفاضها  في 2016، وتأمل الشركة في أن تساهم السيارة الجديدة في رفع الطلب على مركباتها، ولا يقل ثمن أرخص سيارة تبيعها بنتلي في الأسواق عن 200 ألف دولار.

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