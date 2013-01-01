بعد انتشار صورته في صغره.. أبرز محطات تريزيجيه من الأهلي لـ"قاسم باشا"

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لنجم النادي الأهلي سابقا ومنتخب مصر وقاسم باشا حاليا محمود حسن تريزيجيه، عندما كان يلعب في فريق الشباب بالنادي الأهلي، حيث ظهر في الصورة واقفًا بأحد المولات التجارية.

وفي ضوء ذلك تستعرض "الوطن" أبرز المحطات التي مر بها نجم منتخب مصر منذ وجوده في النادي الأهلي حتى وصوله لمراحل الاحتراف.

اتجه محمود حسن تريزيجيه مع شقيقه الأكبر للقاهرة لأداء الاختبارات للنادي الأهلي، وبعد عام نجح في الدخول إلي فريق الأشبال بالأهلي تحت قيادة بدر رجب وأصبح لاعبا في النادي الأهلي منذ أن كان عمره 10 أعوام.

صعد تريزيجيه للعب في فريق الشباب بالنادي الأهلي تحت قيادة علي ماهر ثم انتقل للفريق الأول وكان احتياطيا في تشكيل الأهلي عند الفوز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا لعامي 2012 و2013 وفي تلك الفترة انتقل مع منتخب مصر للعب في كأس العالم للشباب عام 2013، وسجل حينها في إنجلترا حيث فاز منتخب مصر بهدفين دون مقابل ولكنه لم يتأهل من دور المجموعات.

وبعد رفض كثير من العروض، ودوره في فوز النادي الأهلي بالدوري المصري لعام 2014-2015 انتقل محمود حسن تريزيجيه لنادي أندرلخت على سبيل الإعارة مقابل مبلغ 700 ألف يورو ثم وقَّع مع النادي عقدا نهائيا بمبلغ 3.5 مليون يورو، وعبَّر في لقائه ببرنامج صاحبة السعادة أنها كانت فترة صعبة نظرا لأن المدير الفني للفريق لم يكن يرغب في وجوده دون أسباب مقنعة.

وأمام هذه الظروف، اضطر "أندرلخت" لإعارة اللاعب لنادي موسكورن البلجيكي الذي شارك فيه بنسبة أكبر وكان صاحب الفضل في إبقائه بالدوري حين سجل الهدف الافتتاحي في مباراتهم أمام كورتريك بعد فقدان الجماهير للأمل في البقاء نظرا لقوة فريق كورتريك.

وبعد انتهاء إعارته عاد اللاعب لصفوف فريق أندرلخت ولكن المدير الفني أخبره بأنه لا يرغب في بقائه مع الفريق وعرضه النادي للبيع قبل أن ينضم إلى نادي قاسم باشا التركي.

وخاض تريزيجيه موسما رائعا مع ناديه قاسم باشا بعد تطور أدائه بين الدورين الأول والثاني، حيث أحرز الهدف في الدور الأول ثلاثة أهداف فقط، بينما أحرز 13 هدفا بالدور الثاني وحصل على أفضل لاعب بالدوري التركي من الاستفتاءات الجماهيرية.

وفي حديثه عن أسرته ذكر أن عائلته كانت الداعم الأكبر له حيث توفي والده وهو في سن 13 عاما بعد أن أوصاه بالاستمرار في مشواره قبل وفاته بلحظات، كما ذكر أن علي ماهر هو سبب بقائه في الأهلي عندما كان في فريق الشباب، حيث لم يشارك مع الفريق لمدة 3 أعوام وعندما تولى ماهر مهمة تدريب فريق الشباب ورأى المستوى الذي يقدمه تريزيجيه أصر على بقائه في الأهلي وصعده للفريق الأول بعد 6 مباريات فقط.

وينتظر الجمهور في الوقت الحالي، الوجهة الجديدة لمحمود حسن تريزيجيه بين استكمال مشواره مع فريقه قاسم باشا أو الانتقال لنادٍ آخر مع توقع الجماهير له الانتقال للدوري الإنجليزي بعد تحقيقه أداء مبهرا مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي ودعها المنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة على يد منتخب جنوب أفريقيا.