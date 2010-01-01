شركة تطلق خدمة للتدريب على لعبتي PUBG وFortnite

نظرا لانتشار ألعاب القتال الشهيرة Fortnite وPUBG، قررت شركة متخصصة في تقديم الخدمات عبر الإنترنت، توفير مدربين متخصصين في هذه الألعاب، من أجل مساعدة من يريد أن يتعلمهم أو يحترفهم.

تنوي شركة Fiverr International Ltd الاستفادة من النجاح الهائل الذي حققته "Fortnite" و"PUBG" من خلال توصيل اللاعبين بخبراء الألعاب عبر الإنترنت، الذين سيساعدونهم في تعلم واحتراف اللعب مقابل بعض المال، بحسب "رويترز".

وكشفت Fiverr، اليوم الخميس، عن متجر على الإنترنت يركز على الاهتمام المتزايد بألعاب الفيديو والألعاب المحمولة، سيتيح لخبراء اللعبة بيع مهاراتهم الخاصة للاعبين العاديين.

وحققت Fortnite وPUBG نجاحات هائلة في جميع أنحاء العالم، وكلتاهما يقومان على مفهوم البقاء على قيد الحياة في ساحة القتال.

مقابل أقل من 5 دولارات، يمكن لأي شخص يريد أن يتعلم أو يحترف Fortnite أو PUBG، التسجيل في الموقع لتعلم مهارات البقاء وكيفية اختيار أفضل مواقع الهبوط والبنادق وأمور أخرى عديدة.

تأسست شركة Fiverr في عام 2010، وتجني الأموال من العمولات عن طريق ربط الناس بالمحترفين الذين يقدمون خدمات متنوعة على منصة خدماتها المستقلة.

إلى جانب تدريب الألعاب، يمكن للمشترين والبائعين تبادل "العربات"، أو الخدمات في 30 فئة.

وقال ميكا كوفمان، الرئيس التنفيذي للشركة: "نريد أن نساعد في تعزيز النمو الحالي الموجود في صناعة الألعاب الذي يتوسع، مع المواهب والخدمات المستقلة لمساعدة المبدعين في الألعاب على تلبية احتياجاتهم".