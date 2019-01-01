من التبديل الرابع لـ"الفار".. أشياء حدثت لأول مرة في تاريخ أمم أفريقيا

بحروف من نور، يسجل التاريخ أحداث البطولة الثانية والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في مصر، ففضلًا عن قوة التنافس والنتائج غير المتوقعة، شهدت "كان" 2019، على وقائع تحدث لأول مرة في تاريخها.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي الأحداث الحصرية في بطولة أفريقيا التي تقام في مصر للمرة الخامسة:

الفار يحتسب هدفا

في الدقيقة 73، سجل لاعب جنوب أفريقيا بونجاني زونجو هدف التعادل لمنتخب بلاده، في المباراة التي جمعته بمنتخب نيجيريا، على أرض ستاد القاهرة، خلال مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

لغى حكم المباراة هدف جنوب أفريقيا بداعي التسلل، ولكن لحسن حظهم، أنصفتهم تقنية حكم الفيديو "VAR"، واحتسبت هدف التعادل لـ"الأولاد".

الحسين العيد وأنيسيت أندريانا يدخلان التاريخ

سجل منتخب موريتانيا أول أهدافه في كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ، في أول ظهور له بالبطولة القارية.

وأحرز الحسين العيد لاعب موريتانيا، هدفًا لمنتخب المرابطون بعد مرور 71 دقيقة من عمر لقاء مالي بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

مكافآت مالية عالية

جاءت مكافات بطولة أفريقيا بالنسخة الحالية برقم غير مسبوق، تصل إلى 4.5 مليون دولار، حيث كانت النسخة الماضية فى 2017 تصل مكافآتها إلى 3.85 مليون دولار.

استخدام التبديل الرابع

شهدت مباراة المغرب وبنين، التي أقيمت في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، استخدام التبديل الرابع لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأجرى هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، التبديل الرابع لفريقه بالدفع بفيصل فجر في الدقيقة 108 بدلًا من كريم الأحمدي.

أكبر تجمع عربي

ضمن المنتخبات التي شاركت في "كان" 2019، حملت 5 منتخبات لواء العرب لأول مرة في تاريخ البطولة، وهم: "مصر، الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس".

منتخبات "كلاكيت" أول مرة

بوروندي، موريتانيا، ومدغشقر.. ثلاثة منتخبات حملت النسخة الحالية من البطولة الخبر السعيد بمشاركتهم لأول مرة في تاريخ كأس الأمم، قبل أن تودع موريتانيا وبوروندي البطولة من دور المجموعات، بينما صنعت مدغشقر المجد بتأهلها إلى دور الثمانية.

تنافس 24 منتخبًا

شارك في النسخة الحالية من أمم أفريقيا للمرة الأولى 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث كان يشارك في النسخ السابقة 16 منتخبًا فقط.