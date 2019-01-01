بعد وصف "فوربس" بأنها جنة السياح السرية.. أشياء لا تراها إلا في دهب

دهب، منتجع مصري وصفته المواقع العالمية بأنه "الجنة السرية للسياح والمسافرين"، وبمرور الوقت أصبح مركزا لتجمع الرحالة والسياح الباحثين عن المغامرة.

في تقرير أصدرته مجلية "فوربس" الأمريكية، قيل إن منتجع دهب لا يتميز فقط بالشواطئ والحياة البحرية، فهناك مناطق جبلية محيطة تصلح للتسلق، بالإضافة إلى كثير من الأنشطة.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الأنشطة والمناظر التي لا تستطيع أن تراها سوى في "دهب".

الحوض الأزرق

يعد حوض دهب الأزرق هو أجمل موقع في المنطقة؛ فهو حفرة للغطس عمقها أكثر 100 متر، وتحظى بشعبية خاصة بين الغواصين، حيث توفر أعماقها المذهلة فرصة لاختبار مهاراتهم إلى أقصى حد.

يعتبر القوس (نفق بطول 26 مترًا يمتد من الثقب الأزرق إلى المحيط المفتوح) هو التحدي المطلق للغطس هناك، إذ فقد العديد من الغواصين حياتهم في هذا الموقع الشهير، المعروف محليًا باسم مقبرة الغواصين.

حطام سفينة SS Thistlegorm

تقدم معظم مراكز الغوص في دهب رحلات يومية إلى سفينة SS Thistlegorm، أحد أكثر حطام السفن شهرة في العالم، ويعود لسفينة شحن بريطانية كانت في الخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1941، ضربها قاذفان ألمانيان في هذه المنطقة.

كانت السفينة محملة بإمدادات الحلفاء في ذلك الوقت، بما في ذلك الذخيرة والمركبات المدرعة والدراجات النارية العسكرية والبنادق وقطع غيار الطائرات.

اكتشف SS Thistlegorm جاك كوستو، في عام 1955، وهو الآن جوهرة مشهد الغوص في البحر الأحمر، ويبلغ طولها أكثر من 120 مترًا، وتقع في مياه ضحلة نسبيًا ولا تزال شحنتها من زمن الحرب مرئية بوضوح.

ركوب الأمواج

بمتوسط ​​300 يوم عاصف في السنة، تعد دهب أيضًا مكانا رائعا لممارسة رياضة ركوب الأمواج شراعيًا، وهناك بحيرتان محميتان بهما مساحات آمنة من المياه المسطحة مثالية لأولئك الذين يتعلمون الرياضة لأول مرة.

وأفضل المواقع هي Baby Bay إذ توفر الظروف المثالية لمتمرسي السباحة الحرة، وتظهر في البحر المفتوح أمواج تصل إلى 3 أمتار.

خلال أشهر الصيف، تهب الرياح باستمرار تقريبًا، ولكن المياه تكون هادئة، لذا تقدم العديد من المتاجر في دهب، دورات في تطيير الطائرات الورقية وركوب الأمواج بالإضافة إلى استئجار المعدات.

محمية رأس أبو جالوم

جنة طبيعية ومخيم بدوي يقع شمال الثقب الأزرق، ومن الممكن التنزه هناك أو ركوب قارب أو الخروج في رحلات السفاري.

المحمية معروفة بمناظرها الخلابة، هناك الجبال الجرانيتية التي تغطي خليج العقبة في تناقض رائع بين لون المغرة الصفراء والأزرق.

تشمل المحمية 167 نوعًا من النباتات الصحراوية النادرة، والحيوانات المقيمة مثل الوعل النوبي، الضباع المخططة، الثعلب الأحمر.

صخرة النقوش

تعتبر عين خضرة وجهة جديرة بالاهتمام بفضل صخرة النقوش، حيث ترك الحجاج النبطيون واليونانيون والرومانيون بصماتهم على رحلاتهم من الأردن إلى جبل سيناء.

دير سانت كاترين

يمكن القيام برحلة مدتها يوم واحد إلى دير سانت كاترين، الذي يقع عند سفح جبل سيناء، وهي واحدة من أقدم الأديرة العاملة في العالم وموقع حج مهم.

تم بناؤه في القرن الخامس أثناء حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، في المكان الذي قيل أن موسى سمع الله فيه يتحدث إليه.

ودهب هي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على خليج العقبة، وتبعد حوالي 100 كم عن مدينة شرم الشيخ و87 كم عن مدينة نويبع، وسُميت بهذا الاسم تيمنًا بلون رمالها الذهبي.

وتنقسم المدينة إلى قسمين، الأول يقع جنوبًا ويسمى قرية العسلة وتشتهر بالحياة البدوية البسيطة، والقسم الثاني يقع شمالاً ويعد روح ونبض المدينة بسبب اشتماله على الأسواق التجارية والأماكن الترفيهية، وتشتهر المدينة بشواطئها البكر الصافية ومواقع الغطس الطبيعية الغنية بالشعاب المرجانية.