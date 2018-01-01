PUBG تضع موزعها على قائمة أغنى 50 شخصا بكوريا الجنوبية

اقتحم تشانج بيونج جيو، مؤسس ورئيس شركة توزيع ألعاب الفيديو Krafton، لأول مرة قائمة فوربس لأغنى 50 شخصا في كوريا الجنوبية لهذا العام، بثروة تقدر بنحو 890 مليون دولار، جمع معظمها بفضل لعبة PUBG.

ولاقت اللعبة الشهيرة عبر الإنترنت نجاحًا فوريًا بعد إطلاقها في عام 2017، حيث دفعت بها Krafton إلى السوق العالمي، ومنذ ذلك الحين، أثارت شعبية PUBG إيجاد مئات الألعاب المماثلة، وفقا لموقع مجلة "فوربس".

دفعت شركة Tencent أكثر من 500 مليون دولار مقابل حصة 10 ٪ في Krafton في عام 2018، وفي ذلك العام، حققت PUBG أرقامًا قياسية لعدد اللاعبين، وربحت 100 مليون دولار من مبيعات ما قبل الإصدار في 79 يومًا فقط.

بعد هذا النجاح، ارتفعت إيرادات شركة Krafton إلى أكثر من 3 أضعاف لتصل إلى مليار دولار في عام 2018، بعد أن خسرت قيمة 820 مليون دولار في العام السابق.

يمتلك تشانج، البالغ من العمر 46 عامًا، وزوجته، حوالي 20 ٪ من Krafton، التي تواصل تنويع عملياتها لتوزيع الألعاب، وشراء مطور ألعاب الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية Red Sahara Studio.