بالفيديو.. "الفار" يحتسب أول هدف في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا

أحرز لاعب جنوب أفريقيا بونجاني زونجو، هدف التعادل لمنتخب بلاده في المباراة التي جمعته بمنتخب نيجيريا، على أرض ستاد القاهرة، خلال مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وفي الدقيقة 73، سجل زونجو هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب أرسلت الكرة مباشرة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى زونجو الذي لعب رأسية داخل الشباك.

لغى حكم المباراة هدف جنوب أفريقيا بداعي التسلل، ولكن لحسن حظهم، أنصفتهم تقنية حكم الفيديو "VAR"، واحتسبت هدف التعادل للأولاد.

هدف زونجو يعد هو أول هدف يحتسب عن طريق تقنية حكم الفيديو في بطولة أمم أفريقيا 2019، بالرغم من أن هذا ليس أول استخدام للفار في النسخة الحالية.

وأول استخدام لتقنية حكم الفيديو في تاريخ بطولة أمم أفريقيا كان اليوم، في مباراة السنغال وبينين، التي أقيمت في تمام السادسة مساء، على أرض ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وانتهت بفوز السنغال 1-0.

ولجأ حكم المباراة، الجزائري مصطفى غربال، إلى "الفار" مرتين خلال اللقاء، خيب خلالهما آمال جمهور السنغال، إذ قرر إلغاء هدفين لصالح المنتخب.

أول استخدام كان في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، إذ ألغى الحكم هدف أحرزه نجم ليفربول ساديو ماني، بداعي التسلسل، ثم عاد في الدقيقة 70، ولجأ إلى تقنية الفار مرة أخرى، أكدت وقوف اللاعب في موقف متسلل أيضا.

والنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية هي الأولى في تاريخ الـ"كان" التي يتم فيها استخدام تقنية المساعدة بالفيديو "الفار"، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل أشهر من انطلاق البطولة الحالية، اعتماد تقنية "الفار"، بدءا من الدور ربع النهائي، من أجل التقليل من الأخطاء الفادحة والواضحة التي يرتكبها الحكام.

وانطلق اليوم دور الـ8 من أمم أفريقيا، بمبارتين، الأولى بنين والسنغال، وانتهت بتأهل السنغال بعد الفوز 1-0، والثانية بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن صعود نيجيريا بعد الفوز على "الأولاد" 2-1، بينما تقام غدا مباراتان أخريان بين ساحل العاج والجزائر، ومدغشقر وتونس.