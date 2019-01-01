ممثلة هندية تقاضى معجباً.. والتهمة: اعتداء بالنظرات

09:07 م | الأربعاء 10 يوليو 2019
جوبتا

جوبتا

كتب: الوطن

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قامت النجمة الهندية المعروفة إيشا جوبتا برفع قضية «اعتداء» غير مسبوقة من نوعها، مما جعلها حديث الرأى العام فى بلادها.

وقالت «جوبتا» عبر حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى، إن رجلاً أقدم على الاعتداء عليها «بنظراته»، عندما كانت تتناول طعام العشاء فى أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة الهندية.

وأردفت: «ما حدث ليس علاقة إعجاب شخص بنجمه، كنت أتناول العشاء مع صديقات، وجاء بعد ذلك الرجل، وجلس على الطاولة المقابلة. لماذا يظن الرجال أن الأمور تجرى بهذا الشكل؟»، مشيرة إلى أن ذلك الرجل قد «اغتصبها بعينيه»، جراء تحديقه المباشر فيها.

وتابعت: «ما حدث معى يمكن أن تتعرض له أى فتاة. كيف يمكن لهذا الرجل أن يكون فوق القانون؟».

وأشارت فى تدوينتها إلى أن «الرجل الذى يواصل التحديق بامرأة يجعلها غير مرتاحة. صحيح أنه لم يلمسنى، ولم يقل لى أى شىء، لكنه لم ينظر إلىّ كمعجب، أو لأننى نجمة معروفة، بل لأننى أنثى.. هل كونى امرأة يجب أن يكون لعنة؟».

ووفقاً لصحيفة «إنديا تايمز»، فإن «جوبتا» اعتبرت أن وجود حراس شخصيين معها لم يمنع عنها ذلك «الاعتداء القاسى»، وختمت كلامها لذلك الرجل: «أنت تستحق أن تتعفن فى السجن».

 

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