صياد يتحول إلى بطل شعبى: انتشل جثة شاب بعد غرقه بـ5 أيام

تحول من صياد إلى بطل شعبى احتفل به أهالى مدينة إدكو فى محافظة البحيرة، بعد أن قدم دروساً فى الشجاعة والصبر والإصرار، حيث نجح فى انتشال جثة شاب من بحيرة إدكو بعد 5 أيام من غرقه وفشل رجال الإنقاذ فى العثور على جثته.

ساعده كابتن إيهاب الملحى وسلما الجثة للإنقاذ النهرى

لم ييأس الشيخ الأزهرى كامل طيلون، 50 عاماً، وأصر على العثور على جثة الشاب وتسليمها إلى أهله بعد إبلاغ رجال الإنقاذ النهرى: «5 أيام فى المية بمشاركة زميلى الكابتن إيهاب الملحى، نزلنا مرة واتنين وأربعة، وكنا على استعداد ننزل 10 مرات المهم مانرجعش غير بجثة الشاب».

الرحلة لم تكن سهلة على الرجل الخمسينى، الذى اتبع خطوات مدروسة، للنجاح فى مهمته: «فيه ناس كانت بتكسّر مجاديفى، واحد يقول لى ماتدورش وتتعب نفسك، وواحد يقول مستحيل تلاقوه، لكن كان جوايا إصرار إنى هلاقيه».

بعد رحلة بحث طويلة طالت كل شبر، اشتم «طيلون» رائحة الجثة: «تأكدت أنها رائحة آدمى، وحددت مكانها بالظبط وفعلاً أول ما رحنا لقيناها واتصلنا بالإنقاذ النهرى».

لم يكتفِ بذلك بل تولى مهمة أخرى لتوعية أهالى المدينة وزوارها وتحذيرهم من الغرق فى البحيرة: «قلت لهم ابعدوا عن حافة اللسان واحذروا التصوير فى المنطقة علشان محدش يقع فى الميه»، كذلك وجه رسالة للصيادين: «خلى بالكم من الشباب واللى يشوف حالات غرق عليه التدخل فوراً».