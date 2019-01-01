صياد يتحول إلى بطل شعبى: انتشل جثة شاب بعد غرقه بـ5 أيام

08:30 م | الأربعاء 10 يوليو 2019
«كامل» بعد انتشاله لجثة الشاب وتجمع الأهالى حوله

«كامل» بعد انتشاله لجثة الشاب وتجمع الأهالى حوله

كتب: محمد غالب

أخبار متعلقة

انتشال جثة أحد ضحايا انقلاب سيارة ملاكي بترعة في البحيرة

انتشال جثة أحد ضحايا انقلاب سيارة ملاكي بترعة في البحيرة

انتشال جثة غريق في شبرا الخيمة

انتشال جثة غريق في شبرا الخيمة

انتشال جثة غريق من النيل في بني سويف

انتشال جثة غريق من النيل في بني سويف

انتشال جثة طالب سقط في ترعة الملاحة بالغربية

انتشال جثة طالب سقط في ترعة الملاحة بالغربية

تحول من صياد إلى بطل شعبى احتفل به أهالى مدينة إدكو فى محافظة البحيرة، بعد أن قدم دروساً فى الشجاعة والصبر والإصرار، حيث نجح فى انتشال جثة شاب من بحيرة إدكو بعد 5 أيام من غرقه وفشل رجال الإنقاذ فى العثور على جثته.

ساعده كابتن إيهاب الملحى وسلما الجثة للإنقاذ النهرى

لم ييأس الشيخ الأزهرى كامل طيلون، 50 عاماً، وأصر على العثور على جثة الشاب وتسليمها إلى أهله بعد إبلاغ رجال الإنقاذ النهرى: «5 أيام فى المية بمشاركة زميلى الكابتن إيهاب الملحى، نزلنا مرة واتنين وأربعة، وكنا على استعداد ننزل 10 مرات المهم مانرجعش غير بجثة الشاب».

الرحلة لم تكن سهلة على الرجل الخمسينى، الذى اتبع خطوات مدروسة، للنجاح فى مهمته: «فيه ناس كانت بتكسّر مجاديفى، واحد يقول لى ماتدورش وتتعب نفسك، وواحد يقول مستحيل تلاقوه، لكن كان جوايا إصرار إنى هلاقيه».

بعد رحلة بحث طويلة طالت كل شبر، اشتم «طيلون» رائحة الجثة: «تأكدت أنها رائحة آدمى، وحددت مكانها بالظبط وفعلاً أول ما رحنا لقيناها واتصلنا بالإنقاذ النهرى».

لم يكتفِ بذلك بل تولى مهمة أخرى لتوعية أهالى المدينة وزوارها وتحذيرهم من الغرق فى البحيرة: «قلت لهم ابعدوا عن حافة اللسان واحذروا التصوير فى المنطقة علشان محدش يقع فى الميه»، كذلك وجه رسالة للصيادين: «خلى بالكم من الشباب واللى يشوف حالات غرق عليه التدخل فوراً».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"النهاية قربت".. ناسا تحذر من ذوبان القطب الجنوبي وغرق العالم

"النهاية قربت".. ناسا تحذر من ذوبان القطب الجنوبي وغرق العالم

دراسة تؤكد أن جليد القطب الجنوبي، الذي يقدر بأكثر من 70 ألف ميل مربع، في طريقه إلى الذوبان
فيديو.. شاب مغربي في القاهرة يختبر شهامة المصريين: "ماكلتش من يومين"

فيديو.. شاب مغربي في القاهرة يختبر شهامة المصريين: "ماكلتش من يومين"

زعم شاب مغربي أنه تائه في مصر، لكي يرى ردود فعل المصريين، وأخبرهم بأنه فقد أمواله وهاتفه وبطاقته، بعد تشجيعه منتخب بلاده المغرب أمام بنين، ولا يجد مأوى
سر مثير في شعر المومياوات المصرية المدفونة منذ 30 قرنا

سر مثير في شعر المومياوات المصرية المدفونة منذ 30 قرنا

كشف علماء روس عن غموض خلف شعر المصريين القدماء، حيث تحتفظ الخصلات بتجاعيدها التي دامت آلاف السنين.
تكييفات مستعملة لغير القادرين: حسنة قليلة.. تمنع أمراض كتيرة

تكييفات مستعملة لغير القادرين: حسنة قليلة.. تمنع أمراض كتيرة

تقديم المساعدة وعمل الخير لا يقتصر على التبرع بمبالغ مالية أو توفير وجبة غذائية، فقد يتمثل فى التخفيف من حرارة الطقس وترطيب أبدان غير القادرين،
الوضع المظلم وإخفاء الحالة.. أبرز تحديثات واتساب في 2019 لدعم الخصوصية

الوضع المظلم وإخفاء الحالة.. أبرز تحديثات واتساب في 2019 لدعم الخصوصية

أصدر واتساب في العام الجاري أكثر من تحديث انتظرها المستخدمون لفترة طويلة، نستعرض أبرزها.