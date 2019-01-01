كواليس أغنية تريند نشوى مصطفى.. "السينس أهم من الصوت الحلو"

استطاعت الفنانة نشوى مصطفى أن تلفت انتباه الكثيرين، وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل أغنية "أجمل واحد في الكون"، التي قدمتها لابنها في حفل زفافه.

قررت نشوى أن تحتفل بزفاف ابنها بطريقة مختلفة، لذلك قدّمت له هذه الأغنية الكوميدية، كمفاجأة خاصة له.

ألحان الأغنية يعود لعمل قديم من غناء الشاب خالد، ومن كلمات المنتج الموسيقي الدكتور أحمد المليجي، صاحب شركة متخصصة في إنتاج هذا النوع من الأغاني، الذي يدعى "إيفنتس سونج".

يقول المليجي لـ"الوطن: "بنعمل أغاني الأفراح دي من زمان، وأنا صاحب الفكرة بتاع أغاني الأفراح دي، أنتجت أكثر من 480 أغنية فرح، مدام نشوى شافت أغنية منهم عاملنها لحد قبل كدا وعجبتها وفضلت تدور علي لغاية ما وصلتلي واتفقنا".

"كواليس تسجيل الأغنية ممتعة" كما ذكر المليجي قائلا: "مدام نشوى كانت خايفة وقلقانة جدا عشان صوتها مش حلو وخايفة إني معرفش أظبطه، خصوصا إنها مشهورة وواجهة، فهتكون حاجة مش كويسة في حقها لو الأغنية مش حلوة".

ويضيف الدكتور أحمد المليجي "برغم كل دا أنا مكنتش قلقان، لأن أنا متعود على كدا والموضوع مش صعب ومش جديد عليا، وكنت واثق إنها هتنجح، لأن الممثلين عادة بيكون عندهم سينس الغنا، لأن في تمرينات تمثيل لها علاقة بالصوتيات، ومش شرط اللي عايز يعمل أغنية زي دي يكون صوته حلو".

أبرز الكواليس التي يتذكرها أحمد أن "نشوى كانت بتكلمني كل نص ساعة تقريبا عشان خايفة من صوتها، وعدلنا في صوتها كتير جدا، كل شوية تعترض وتقولي لا صوتي هنا تخين لا هنا مسرسرع"، متابعا أنه إلى أن انتهى حفل الزفاف لم تكن نشوى مقتنعة بأن الأغنية جيدة "معرفتش إنها حلوة جدا غير لما شافت ردود الفعل على السوشيال ميديا، لدرجة إنها مبسوطة بالأغنية أكثر من أعمالها الأصلية".

وذكرت نشوى مصطفى في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "لم أتوقع أن أكون تريند، واتفاجئت في أول ساعة إنها حققت 56 ألف مشاهدة، ونمت وصحيت أصبحت تريند نمبر وان، وأنا أعرف إن تريند رقم واحد، كان دائما متصدر فيه محمد رمضان، ومعنى إن الأغنية توصل لهذا المستوى، فهذا شيء يسعدني جدا، ومكانش في دماغي".

نشوى جعلت المفاجأة لابنها في حفل زفافه، "أغنية"، توجه من خلالها رسائل تهديد لزوجته بشكل فكاهي، حيث شملت بعض كلماتها: "نصيحة صريحة.. ركزي معايا كام ثانية.. أنا هبقى ماما التانية".

وأكدت مصطفى أنها ستخوض تجربة الغناء مُجددًا في شهر سبتمبر المقبل، إذ تحتفل بزفاف ابنتها "مريم"، ممازجة بقولها: "مُجبرة على الأغنية أسوة بشقيقها عبد الرحمن"، لافتة إلى إمكانية خوض الغناء خلال الفترة المُقبلة، في حال نجاح الأغنية الجديدة.

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى، الجمعة الماضية، بحفل زفاف نجلها "عبدالرحمن"، في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة.

وأحيا حفل الزفاف، الفنان مصطفى قمر، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، كما أدَّى معه نجما مسرح مصر "علي ربيع، محمد عبدالرحمن"، بينما أدت نشوى مصطفى أغنية فكاهية لنجلها في بداية الحفل.