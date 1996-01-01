آخرهم نشوى مصطفى.. فنانون غنوا لأبنائهم "منهم الهضبة وأصالة"

في العديد من المناسبات ولأسباب مختلفة، قّدم عدد من الفنانين أغاني لأولادهم، ما بين حفلات زفاف أو أعياد ميلاد أو حزنا على فراقهم، حتى إن البعض غنى لأبنائه بدون مناسبة تعبيرا عن حبهم فقط.

وفيما يلي نعرض أبرز هؤلاء الفنانين:

نشوى مصطفى

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب في مصر، وذلك بعد طرح أغنية "أجمل واحد في الكون"، والتي تخطت مشاهداتها حتى الأن 1.5 مليون، وذلك في أولى تجاربها الغنائية.

وحرصت نشوى، على تقديم مفاجأة لابنها، في حفل زفافه، في شكل أغنية توجه من خلالها رسائل تهديد لزوجته بشكل فكاهي.

نوال الزغبي

أهدت نوال الزغبي ابنتها أغنية تحمل اسمها "تيا" لتعبر عن فرحتها بها، وتقول كلماتها: "يا تيا نورتي هالبيت.. مابعرف مدري شو حسيت.. لما شميتك وضميت.. مثل الي حالو الحالو ضم.. ما بعرف شو الي غيرتي.. كبرتي عمري صغرتي".

تامر حسني

وأهدى تامر حسني أغنية لابنته تاليا يصف فيها مشاعر الأبوة فيقول: "ياه على أول مرة سمعت أنا صوت خارج منها.. ياه على أول خطوة وأنا رايح خايف أشيلها".

عمرو دياب

ويأتي على رأس المطربين الذين تغنوا لأبنائهم "الهضبة" عمرو دياب الذي أطلق عام 1996 أغنية "نور العين" لابنته الأولى "نور"، وفي عام 2003 طرح أغنية "يا كنزي" و"كل ما ليا" لابنته "كنزي" في ألبوم "أكتر واحد"، وفي العام 2014 قدَّم أغنية لابنته جنا في ألبوم "شفت الأيام".

أمل حجازي

كما ظهرت أمل حجازي، برفقة ولديها ينشدون معاً رقت عيناي شوقاً لتحصد نسبة مشاهدة عالية جداً وصلت أكثر من 122 ألف مشاهدة وتتلقى الكثير من التعليقات المميزة.

صباح

وغنت صباح لابنتها هويدا وهي طفلة في فيلم الليالي الدافئة الأغنية الشهيرة "حبيبة أمها.. يا أخواتى بحبها.. دى حبيبة أمها" من كلمات حسين السيد وألحان فريد الأطرش، وذلك تعبيرا عن حبها لها.

أصالة

كما طرحت الفنانة السورية أصالة، أغنية لتوأمها من المخرج طارق العريان تحمل نفس اسمهما "آدم وعلي".

ليلى غفران

وتعبيرا عن وجع الفراق، طرحت الفنانة ليلى غفران أغنية "الجرح من نصيبي"، والتي عبرت فيها عن حزنها الشديد لفراق ابنتها "هبة" التي قتلت في عام 2009، وقالت في أغنيتها: "مشتاقة ليك حبيبي يا أغلى من حبيبي.. هيكون الدمع بختي والجرح من نصيبي.. لكن صعبان عليا مبقاش في حد ليا.. الدنيا ضلمة بعدك والحزن هد فيا".