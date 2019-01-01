ملثم يسرق متجر "يانصيب" في أمريكا.. والشرطة تلقنه درسًا

11:33 ص | الأربعاء 10 يوليو 2019
اللص اقتحم متجر لسرقة تذاكر اليانصيب

اللص اقتحم متجر لسرقة تذاكر اليانصيب

كتب: الوطن

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اقتحم ملثم متجرًا بولاية فرجينيا الأمريكية، وقام بسرقة 12 ألف تذكرة "يانصيب" من نوع "اكشط واربح"، بالإضافة إلى 170 علبة من السجائر.

12 ألف تذكرة "اكشط واربح" و170 علبة سجائر

وبحسب ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري فأن السرقة تمت في الرابعة والنصف فجرًا، وقد قامت الكاميرات بالتقاط صورة السارق لكنه كان ملثم واستطاع الهرب مع ما سرقه، ولا يزال حرًا طليقا.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فقائد شرطة مقاطعة ستافورد التقط صافرات الإنذار التي انطلقت من المتجر، وعندما وصلت وجدت أن إحدى النوافذ محطمة، الأمر الذي جعلها تطلب الدعم، وبعد تفريغ الكاميرات لم يتم التعرف على اللص بسبب اللثام.

وتقدر قيمة تذكرة "اليانصيب" التى تمت سرقتها ما بين 10 و30 دولار للتذكرة الواحدة، وبذلك فإجمالي قيمتها يقدر بما بين 120 و360 ألف دولار.

الشركة المسؤولة عن "اليانصيب" أرادت أن تعلم هذا اللص درسًا، فقامت بإلغاء جميع التذاكر المسروقة، ولم تعد لها قيمة تذكر.

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