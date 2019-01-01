فيديو.. حفل إعلان نوع جنين بأستراليا كاد أن ينتهي بكارثة

قرر زوجان الاحتفال بنوع مولودهما القادم بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، إلا أن الأمر كاد أن ينتهي بكارثة كبيرة وتدخل الشرطة.

وكان زوجان من مدينة جولد كوست الساحلية الأسترالية، جهزا حفلا صغيرا للاحتفال بنوع مولدوهما القادم تضمن بعض الضيوف، وتلخص الحفل في سيارة جهزها الزوجان فإذا أطلقت السيارة دخانا أزرق اللون كان المولود القادم ذكرا، أما إذا خرج دخان وردي من السيارة فهي أنثى، وفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتم تصوير الحفل بواسطة طائرة "درون"، وأظهر مقطع الفيديو السيارة المجهزة وهي تتحرك ببطء باتجاه ضيوف الحفل ، إلا أن خللا أصابها أدى لانفجارها واشتعال النيران بها.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى إلا أن الحادث تسبب في استدعاء الشرطة التي اعتقلت السائق للاشتباه بقيادته الخطرة وتم تغريمه بمبلغ 1000 دولار وسحبت منه رخصة القيادة لمدة 6 أشهر.