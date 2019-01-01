القرصنة تكبد خزائن العالم خسائر بمليارات الدولارات

12:50 ص | الأربعاء 10 يوليو 2019
خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

كتب: الوطن

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أعلنت هيئة الثقة الإلكترونية في دراسة حديثة نجاح قراصنة المعلومات في تنفيذ مليوني هجوم في 2018 في العالم، مسببن خسائر أكثر من 45 مليار دولار.

وقال جيف ويلبور المدير التقني لهيئة الثقة الإلكترونية، إنه خلال هذه الهجمات يتم الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين عبر برامج معلوماتية تسرق المعلومات قبل المطالبة بفدية لإعادتها، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن "فرانس برس".

وأوضح "جيف" أن عمليات القرصنة تسببت في خسائر كبيرة من خلال خرق البريد الإلكتروني لأفراد أو مؤسسات لتوجيه رسائل تحتوي على فيروسات بما يعادل مليار و300 مليون دولار.

وذكرت الدراسة الأمريكية وجود 6515 ثغرة معلوماتية كشفت بيانات خمسة مليارات شخص، ونشرت هذه الدراسة، التي تضم بيانات شركات للسلامة المعلوماتية مثل "سيمنتك" و"ترند مايكرو" أو وكالات حكومية كمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية كشف زيادة عدد عمليات القرصنة المعلوماتية لقاء الحصول على فديات.

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