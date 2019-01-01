توت عنخ آمون يقترب من رقم قياسي في باريس بعد 52 عاما

06:56 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019
قناع توت عنخ أمون

قناع توت عنخ أمون

كتب: الوطن

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حواس: معرض توت عنخ أمون باع أكثر من 173 ألف تذكرة في أول أيامه بباريس

حواس: معرض توت عنخ أمون باع أكثر من 173 ألف تذكرة في أول أيامه بباريس

أوشك معرض توت عنخ آمون "كنز الفرعون"، المقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، على تخطّى معرضا آخر، بشعبيته، كان قد أقيم عن "الملك الطفل" عام 1967 حيث استقطب 1.2 مليون زائر، بعدما بيعت مليون تذكرة له.

"توت عنخ آمون.. كنز الفرعون" مقام منذ أواخر مارس الماضي، في مركز "جراند هال دو لا فييت" الثقافي في شمال شرق العاصمة الفرنسية، ويعرض 150 قطعة من المتحف المصري في القاهرة، عُثر عليها في مقبرة الفرعون الشاب سنة 1922.

ونظرا للنجاح المبهر الذي يلقاه المعرض الفرعوني في العاصمة الفرنسية باريس، تقرر مده أسبوعا، لينتهي في 22 من سبتمبر المقبل، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأتيح نظام حجز التذاكر قبل افتتاح المعرض الحالي، من أجل تجنب طوابير الانتظار الطويلة.

وبدأ المعرض من القاهرة، ثم مَرّ بـ لوس أنجلوس، وبعدها حَطّ رحاله في باريس، يعقبها جولة في عِدَّة مدن، من بينها لندن وسيدني، قبل أن يُختتم سنة 2024.

وخرجت بعض التحف الأثرية من مصر بصورة استثنائية، وللمرة الأخيرة، في إطار النقل التدريجي لمجموعات المتحف المصري المُطلّ على ميدان التحرير في القاهرة، إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة.

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