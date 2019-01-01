علماء على أعتاب اكتشاف مومياء نفرتيتي

11:25 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2019
الاقتراب من اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي

الاقتراب من اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور منطقة آثار الهرم

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور منطقة آثار الهرم

قبل رأس الملك توت عنخ آمون.. آثار مصرية عرضت للبيع في معارض عالمية

قبل رأس الملك توت عنخ آمون.. آثار مصرية عرضت للبيع في معارض عالمية

إيران: نعتزم بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية

إيران: نعتزم بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية

آثار دماء وجثة مذبوحة.. أمن الجيزة يبحث عن قاتل فتاة العمرانية

آثار دماء وجثة مذبوحة.. أمن الجيزة يبحث عن قاتل فتاة العمرانية

سلطت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، الضوء على تصريحات علماء آثار مصريين وبريطانيين، قالوا إنهم اقتربوا من اكتشاف الغرفة السرية التي ربما تعود إلى الملكة نفرتيتي.

ووفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز" نقلا عن الشبكة، فأن الباحثين يعتقدون أن جثمان الملكة نفرتيتي موجود داخل مقبرة توت غنخ آمون، موضحين أنه جرى إجراء مسح بالرداد لمقبرة الملك، وكشف هذا المسح عن وجود غرفة سرية.

وقال الباحثون إن المسح الذي استمر 3 أيام كشف عن غرفة سرية بها مواد عضوية موجودة خلف جدران المقبرة، لكن لم يجري التأكد من ماهيتها حتى الآن.

وقال عالم الآثار البريطاني نيكولاس ريفز، إنهم يعتقدون أن الملكة نفرتيتي مدفونة في إحدى الغرف الخلفية، وعمليات المسح أكدت تلك المعلومة.

وأضاف أن نتائج الرادار الأولية أوضحت أن العلماء قد يضطرون إلى تحطيم بعض الجدران فى مقبرة الملك الشاب للوصول إلى تلك الغرفة، موضحًا أن البحث قد يستمر حتى نهاية العام الحالي.

 ويستخدم فريق العلماء موادا كيميائية خاصة، لتحليل نتائج الرادار.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

أعاد مشهد خروج المنتخب من أمم أفريقيا رهانا بين مجدي عبدالغني ورضا عبدالعال حول بقاء المنتخب المصري في البطولة.
خبيرة لغة جسد: تحفيز صلاح للاعبين بعد هدف جنوب أفريقيا "تأدية واجب"

خبيرة لغة جسد: تحفيز صلاح للاعبين بعد هدف جنوب أفريقيا "تأدية واجب"

هدف في توقيت قاتل للكونغو، يكاد يقضي على حلم مصر بالصعود لكأس العالم بعد غياب طويل أمام أعين عشرات الآلاف من الجماهير المتحمسة، ليظهر فتى الأحلام محمد صلاح محمس
تكييفات مستعملة لغير القادرين: حسنة قليلة.. تمنع أمراض كتيرة

تكييفات مستعملة لغير القادرين: حسنة قليلة.. تمنع أمراض كتيرة

تقديم المساعدة وعمل الخير لا يقتصر على التبرع بمبالغ مالية أو توفير وجبة غذائية، فقد يتمثل فى التخفيف من حرارة الطقس وترطيب أبدان غير القادرين،
شركة تبحث عن متذوقي شيكولاتة مقابل 2550 جنيها في الأسبوع

شركة تبحث عن متذوقي شيكولاتة مقابل 2550 جنيها في الأسبوع

شركة أمريكية عالمية تبحث عن متذوقين للشيكولاتة للعمل بدوام جزئي يصل إلى 2550 جنيها مصريا في اليوم.
اكتشاف جديد: كوكب في مجموعتنا الشمسية تمطر سماؤه ألماسا

اكتشاف جديد: كوكب في مجموعتنا الشمسية تمطر سماؤه ألماسا

استنتج علماء بريطانيون أن سماء كوكب زحل، ثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، تمطر ألماسا.