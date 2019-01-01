علماء على أعتاب اكتشاف مومياء نفرتيتي

سلطت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، الضوء على تصريحات علماء آثار مصريين وبريطانيين، قالوا إنهم اقتربوا من اكتشاف الغرفة السرية التي ربما تعود إلى الملكة نفرتيتي.

ووفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز" نقلا عن الشبكة، فأن الباحثين يعتقدون أن جثمان الملكة نفرتيتي موجود داخل مقبرة توت غنخ آمون، موضحين أنه جرى إجراء مسح بالرداد لمقبرة الملك، وكشف هذا المسح عن وجود غرفة سرية.

وقال الباحثون إن المسح الذي استمر 3 أيام كشف عن غرفة سرية بها مواد عضوية موجودة خلف جدران المقبرة، لكن لم يجري التأكد من ماهيتها حتى الآن.

وقال عالم الآثار البريطاني نيكولاس ريفز، إنهم يعتقدون أن الملكة نفرتيتي مدفونة في إحدى الغرف الخلفية، وعمليات المسح أكدت تلك المعلومة.

وأضاف أن نتائج الرادار الأولية أوضحت أن العلماء قد يضطرون إلى تحطيم بعض الجدران فى مقبرة الملك الشاب للوصول إلى تلك الغرفة، موضحًا أن البحث قد يستمر حتى نهاية العام الحالي.

ويستخدم فريق العلماء موادا كيميائية خاصة، لتحليل نتائج الرادار.