طرده الترجي وتألق في بورتو.. من هو ماريجا رجل مباراة مالي وساحل العاج؟

07:11 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2019
موسى ماريجا

موسى ماريجا

كتب: كريم عثمان

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حصل اللاعب موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي وهداف نادي بورتو البرتغالي، على جائزة رجل مباراة منتخبه مع منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية. 

وظهر اللاعب بمستوى طيب في مباراة مالي ضد ساحل العاج، ونجح في تهديد مرمى منتخب كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وترصد "الوطن" فيما يلي معلومات عن موسى ماريجا:

ولد في 14 من أبريل عام 1991، وهو بعمر 28 عاما.

- نشأ في فرنسا ولكنه يعود إلى أصول مالية.

- يبلغ من الطول 186 سنتيمترا، ومن الوزن 84 كيلو جراما.

- القيمة التسويقة له 30 مليون يورو.

- بدأ مشواره الاحترافي بعد انتقاله لنادي "Le Poiré-sur-Vie" الفرنسي، عام 2012.

- انتقل في 1 يناير عام 2013 إلى نادي إميان الفرنسي.

- في عام 2014 انتقل إلى نادي الترجي الرياضي التونسي بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف.

- لم يشارك مع الترجي التونسي بعد عدم قيده أفريقيًا ومحليًا، وهو ما يشبه طرده من النادي بطريقه غير مباشرة.

- لينتقل بعدها إلى نادي مارتيمو البرتغالي في موسم 2014/2015.

- وفي خطوة هي الأكبر في تاريخه الرياضي، انتقل إلى أكبر أندية البرتغال نادي "بورتو" في موسم 2015/2016.

- تم إعارته إلى نادي فيتوريا جيماريش، ليحجز مقعدًا بعدها في صفوف بورتو حتى الآن.

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