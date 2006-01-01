دراسة: تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

04:09 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2019
تلوث الهواء

تلوث الهواء

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

راندا أبو الحسن: استمرار تلوث الهواء سيقضي على الإنسانية بحلول 5050

راندا أبو الحسن: استمرار تلوث الهواء سيقضي على الإنسانية بحلول 5050

تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء".. مصر تحتفل بيوم البيئة العالمي

تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء".. مصر تحتفل بيوم البيئة العالمي

رئيس جمعية أمراض الصدر: المسنون الأكثر تأثراً بـ«الحر».. ومعرضون للجلطات

رئيس جمعية أمراض الصدر: المسنون الأكثر تأثراً بـ«الحر».. ومعرضون للجلطات

"صحة الغربية" تدشن ورشة عمل حول مكافحة أمراض الصدر والدرن

"صحة الغربية" تدشن ورشة عمل حول مكافحة أمراض الصدر والدرن

تلوث الهواء يلحق أضرارا بالرئتين أكثر بكثير مما يدركه العلماء، ووفقا لدراسة جديدة في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي يوم الاثنين، وجد باحثون أن عمر الرئة يزيد بسرعة أكبر مما يعرض الإنسان لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

فمن الطبيعي أن تتراجع وظيفة الرئة لدى الإنسان مع تقدم العمر الطبيعي، لكن هذه الدراسة توصلت إلى أن التعرض لتلوث الجسيمات يزيد من عمر الرئة وكلما زاد التعرض للتلوث، كلما كان عمر الرئة أسرع، بحسب "CNN".

ووجدت الدراسة أنه لكل 5 مللي جرام من تلوث الجسيمات الذي يتعرض له الشخص في المتوسط سنويًا، أظهرت الرئتان ما يساوي عامين من الشيخوخة مما يؤدي إلى انخفاض حقيقي في وظائف الرئة.

ويعتبر تلوث الجسيمات هو مزيج من القطرات الصلبة والسائلة في الهواء، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، وتأتي عادة في شكل الأوساخ أو الأتربة أو السخام أو الدخان، وتنبعث من مصانع تعمل بالفحم والغاز الطبيعي، أومصانع السيارات، والزراعة والطرق، ومواقع البناء.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع الهواء الذي يحتوي على أكثر من 10 مللي جرامات لكل متر مكعب من تلوث الجسيمات، يعتبر الوضع أسوأ بكثير، فمن من بين هذه المجموعة في المناطق الأكثر تلوثًا، كان عدد حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن أعلى بأربعة أضعاف مما لو كان الشخص يعيش مع المدخنين، ونصف عدد الأشخاص الذين كانوا مدخنين.

ومرض الانسداد الرئوي المزمن، هو مصطلح يستخدم لوصف أمراض الرئة التي تعيق تدفق الهواء وتجعل التنفس صعبًا، ويعتبر السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، على الرغم من أن العديد من المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن يدخنون في مرحلة ما من حياتهم، إلا أنه قد يكون أيضًا وراثيًا ويمكن أن يحدث بسبب بيئة الشخص.

وتوصل الباحثون إلى استنتاجاتهم باستخدام بيانات من البنك الحيوي البريطاني، وقد استطلعت الدراسة أكثر من 300 ألف شخص وتم إجراء اختبارات للمشاركين لتحديد وظائفهم الفعلية في الرئة، واستمرت الدراسة بين عامي 2006 حتى 2010.

ومن ثم أجرى الباحثون اختبارات متعددة لمعرفة مدى ارتباط التعرض الطويل الأجل لمستويات أعلى من تلوث الهواء بالتغيرات في كيفية تنفس الناس، وأخذوا في الاعتبار مهن الأشخاص التي قد تعرضهم للتلوث وللتعرض لدخان السجائر.

وتوصلت نتائج الاختبار أن الأسوأ كان بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في الأسر ذات الدخل المنخفض، وقالت مؤلفة الدراسة آنا هانسيل أستاذة علم الأوبئة البيئية: "كان لتلوث الهواء ضعف التأثير على انخفاض وظائف الرئة وثلاثة أضعاف خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن على المشاركين ذوي الدخل المنخفض مقارنة بالمشاركين ذوي الدخل المرتفع الذين لديهم نفس التعرض لتلوث الهواء".

إنها تعتقد أن هذا التلوث قد يؤثر على هؤلاء السكان لأنه يواجه العديد من العقبات التي تضر بصحتهم، بما في ذلك ظروف السكن الفقيرة والوجبات الغذائية الأسوأ ومحدودية الحصول على الرعاية الصحية، وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

ومن المتوقع أن يزداد عدد حالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل كبير في السنوات العشر القادمة، ومن المرجح أن تلعب مستويات التلوث المرتفعة التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ، دوراً كبيراً في ذلك.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

أعاد مشهد خروج المنتخب من أمم أفريقيا رهانا بين مجدي عبدالغني ورضا عبدالعال حول بقاء المنتخب المصري في البطولة.
خبيرة لغة جسد: تحفيز صلاح للاعبين بعد هدف جنوب أفريقيا "تأدية واجب"

خبيرة لغة جسد: تحفيز صلاح للاعبين بعد هدف جنوب أفريقيا "تأدية واجب"

هدف في توقيت قاتل للكونغو، يكاد يقضي على حلم مصر بالصعود لكأس العالم بعد غياب طويل أمام أعين عشرات الآلاف من الجماهير المتحمسة، ليظهر فتى الأحلام محمد صلاح محمس
شركة تبحث عن متذوقي شيكولاتة مقابل 2550 جنيها في الأسبوع

شركة تبحث عن متذوقي شيكولاتة مقابل 2550 جنيها في الأسبوع

شركة أمريكية عالمية تبحث عن متذوقين للشيكولاتة للعمل بدوام جزئي يصل إلى 2550 جنيها مصريا في اليوم.
تكييفات مستعملة لغير القادرين: حسنة قليلة.. تمنع أمراض كتيرة

تكييفات مستعملة لغير القادرين: حسنة قليلة.. تمنع أمراض كتيرة

تقديم المساعدة وعمل الخير لا يقتصر على التبرع بمبالغ مالية أو توفير وجبة غذائية، فقد يتمثل فى التخفيف من حرارة الطقس وترطيب أبدان غير القادرين،
اكتشاف جديد: كوكب في مجموعتنا الشمسية تمطر سماؤه ألماسا

اكتشاف جديد: كوكب في مجموعتنا الشمسية تمطر سماؤه ألماسا

استنتج علماء بريطانيون أن سماء كوكب زحل، ثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، تمطر ألماسا.