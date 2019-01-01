برمجيات خطيرة تهدد 10 ملايين هاتف "سامسونج"

11:06 م | الإثنين 08 يوليو 2019
هاتف سامسونج

هاتف سامسونج

كتب: الوطن

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نصح الخبراء في مركز CSIS المتخصص في أمن المعلومات بالحذر من برمجيات خبيثة تهدد أكثر من 10 ملايين هاتف سامسونج.

وقال المركز المتخصص بأمن المعلومات الخبراء، إن هناك أكثر من 10 ملايين مستخدم لهواتف "سامسونغ" حملوا مؤخرا برنامج إلكتروني ضار اسمه Updates for Samsung، من خلال متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني، وتعرضوا لعملية "ابتزاز" عبر هذا البرنامج، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وذكر الخبراء أن الخطير في هذا البرنامج عدم مساعدة المستخدمين على تحميل التحديثات الخاصة بهواتف سامسونج مجانا كما يدعي مطوروه.

ويعمل هذا التطبيق على نقل المستخدم إلى صفحات إلكترونية مليئة بالإعلانات المزعجة، ثم يعرض إزالتها مقابل 9 دولارات، وبعدها يطالب بدفع اشتراك سنوي قدره 35 دولارا مقابل مساعدته في تحميل التحديثات الخاصة بهاتفه.

والمريب في الأمر هو أن القائمين على هذا البرنامج لا يحولون الأموال عن طريق GooglePlay، بعد الحصول على معلومات البطاقات المصرفية للمستخدمين الذين يوافقون على شروط برنامجهم الخبيث، بل عبر موقع إلكتروني مشبوه، لم يحدد بعد مدى خطورته أو أمانه من ناحية سرية بيانات المستخدمين.

وحذر الخبراء في CSIS مستخدمي هواتف "سامسونج" من تحميل مثل هذا النوع من البرامج، ونصحوا بالاعتماد على الطرق السليمة والآمنة في تحديث برمجيات هواتفهم عبر قائمة الإعدادات الموجودة فيها.

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