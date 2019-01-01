مهما كان الجو حر.. نصائح بسيطة تساعدك على النوم

ترتفع درجات الحرارة في أقصي صورة لها في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، لكونها الفترة الرئيسية في فصل الصيف، ومع ارتفاع الحرارة يصعب على الكثيرين النوم الهادئ والحصول على كفايتهم من النوم مما يجعلها فترة توتر دائما.

لذلك قدم موقع "دويتش فله"، نقلا عن موقع "Männersache"، بعض النصائح، التي يمكنها أن تعطي نوما هادئا ومريحا، بالرغم من الحر الشديد الذي نتعرض له في فصل الصيف.

قلة شرب الماء قبل النوم

يفضل شرب الماء أثناء النهار والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم نظرا لارتفاع درجات الحرارة، أما قبل النوم فينصح بعدم شرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم وهو ما قد يقلقك ولا يجعلك تستطيع النوم مرة أخرى.

تهوية الغرفة

يجب فتح النوافذ في الصباح ثم إغلاقها بعد ذلك وترك الغرفة معتمة بينما عند الذهاب إلى النوم ليلا يجب ترك النوافذ مفتوحة، حيث أكدت دراسة هولندية سابقة على ضرورة فتح نوافذ وأبواب الغرفة عند النوم، لأن ذلك يساعد على التقليل من ثاني أكسيد الكربون وتحسين التهوية وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ارتداء ملابس قطنية

يجب في أوقات الحر الشديد اختيار الأغطية والملابس والمفروشات بعناية للتقليل من الشعور بالحرارة، حيث يفضل إرتداء الملابس القطنية الخفيفة لأن القطن يمتص العرق بنسبة كبيرة مما يجعلك تشعر بالراحة ولكن يجب عدم التخفيف بشكل كبير في الملابس حتي لا يتعرض الجسم للبرد.

تجنب الأكل قبل النوم مباشرة

يفضل تناول وجبات خفيفة في الماء مثل السلطات والزبادي، وذلك لأن عمل الجهاز كثيرا أثناء النوم يجعل الجسم في حالة نشاط دائم مما يسبب الأرق أو النوم المتقطع.

عدم ممارسة الرياضة قبل النوم

ممارسة الرياضة شئ مفيد بالطبع علي جميع المستويات، ولكنها يكون ضررها أكثر من فائدتها قبل النوم، وذلك لأن الجسم يكون في حالة من النشاط عند ممارسة الرياضة بالإضافة إلى سرعة تدفق الدم في المخ، ما يجلعه متيقظا دائما أثناء وبعد ممارسة الرياضة.