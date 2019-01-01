مراهق هندي ينتحر بعد حرمانه من لعبة PUBG

وبحسب ما ورد لم تتلق الشرطة المحلية أي شكوى رسمية بشأن الحادث، لكنهم أخبروا وسائل الإعلام أن الأمر قيد التحقيق.
وارتفعت مثل هذه الحوادث بشكل مخيف في الأشهر القليلة الماضية في تلك المناطق، ففي الأسبوع الماضي فقط، قيل إن صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا في منطقة ثين في ماهاراشترا، قتل شقيقه الأكبر بسبب توبيخه لممارسة لعبة PUBG على هاتفه المحمول.
وفي 6 يوليو، حظرت دولة الأردن لعبة PUBG، مشيرة إلى "آثارها السلبية" على مواطني المملكة، وتأتي هذه الخطوة بعد حظر مماثل في العراق ونيبال وولاية غوجارات الهندية ومقاطعة آتشيه الإندونيسية.
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