مسن ينوي تجميد جسده بعد موته ليزور أقمار المشترى مستقبلا

07:28 م | الإثنين 08 يوليو 2019
تجميد الجسم

تجميد الجسم

كتب: الوطن

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ينوي مهندس بريطاني متقاعد تجميد جسده بعد وفاته، على أمل العودة إلى الحياة بعد مئات السنين وزيارة أقمار كوكب المشتري.

وسيدفع مايك كارتر، البالغ من العمر 73 عاما، مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني مقابل العملية التي ستستغرق دقائق، وينقل بعدها إلى أمريكا لتخزين جسده في منشأة متخصصة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتسمى عملية تجميد الموتى التي سيخضع لها كارتر Cryonics، وتتضمن تقليل درجة حرارة الجثة حتى تصبح أقل من درجة التجمد في الدقائق التي تلي الموت مباشرة.

عملية Cryonics ظهرت منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأها أشخاص يتمنون العودة إلى الحياة، عندما يجد العلماء علاجات للأمراض المزمنة أو عند توصلهم إلى طرق جديدة لإطالة حياة الإنسان.

ويعتبر مايك كارتر عضوا في Cryonics UK، وهي مؤسسة خيرية مسجلة منذ عام 1991، يديرها متطوعون مدربون ومستعدون لتلبية الحاجة عندما يصاب شخص يرغب في التجميد، بمرض خطير، بالإضافة إلى أنه شارك في 3 من أصل 15 عملية تجميد نُفذت حتى الآن في المؤسسة.

وذكر المهندس المتقاعد البالغ من العمر 73 عاما: "ذهبت إلى اجتماعين، وتواصلت مع أحد مزودي خدمة cryonics في الولايات المتحدة، وفي النهاية قلت: لا أعتقد أن ذلك سينجح، ولكن ما الذي سأخسره؟".

وتابع مايك بأنه لا يعتقد أن البشر كما نعرفهم سيكونون موجودين خلال 500 عام، إنما يرى أن مقاومة الأمراض ستستمر لتحسين الذكاء، كما أنه "لا أمانع في العودة كشيء مختلف تماما يمكنه الخروج واستكشاف أقمار كوكب المشتري".

وعن المنشأة التي سيُخزّن فيها كارتر، فتسمى Alcor Life Extension، وتقع في ولاية أريزونا الأمريكية، وتدعي أنه يوجد لديها 170 فردا في المخزن، و1246 شخصا آخر حول العالم سجلوا أنفسهم للتجميد بعد الوفاة.

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