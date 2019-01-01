صور.. أرملة أسترالية تجوب العالم مع زوجها الميت

بسبب سرطان الجلد الذي أنهى حياته، لم يستطع زوج أسترالي أن يفي بوعده لزوجته بأن يجوبا العالم عندما تحين الفرصة، لكن الزوجة قررت ألا يمنعهما أي شيء من إتمام هذه الرحلة، حتى الموت.

الزوجان بول وميشيل بيورك، تعاهدا على إتمام الرحلة، وعلى الرغم من موت الزوج عقب عدة جلسات من العلاج الذي أنهك جسده، إلا أنه قبل أن يموت، طلب من زوجته إتمام ما تعاهدا عليه، وتحقيق حلمهما برؤية العالم، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقررت الزوجة الوفاء بالعهد الذي قطعته له، فصنعت مجسما من الورق المقوى، ولصقت عليه صورة زوجها، واصطحبته في جولتها حول العالم.

وقالت ميشيل بيورك "قلت له إنني سأحمل صورته، أو مجسما كرتونيا يمثل شخصيته، إذ كان لدى بول حس فكاهي رائع"، وجمعت أغراضها واصطحبت مجسم زوجها، الذي دام زواجها منه 25 عاما، معها في رحلتها حول العالم.

وزارت ميشيل حتى الآن "قصر باكنجهام في بريطانيا، ونيويورك، واسكتلندا، وأيرلندا"، كما تجهز لأخذ "مجسم زوجها" إلى هونج كونج، إذ أمضت معظم حياتها مع بول وهي غير مستعدة الآن لتغيير أي شيء.