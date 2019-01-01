صور.. أرملة أسترالية تجوب العالم مع زوجها الميت

08:04 م | الإثنين 08 يوليو 2019
شخص مسن

شخص مسن

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

أحد أكثر الأماكن تعاسة في العالم.. أبرز المعلومات عن دولة مدغشقر

أحد أكثر الأماكن تعاسة في العالم.. أبرز المعلومات عن دولة مدغشقر

"البحوث الفلكية": العالم على موعد مع خسوف جزئي للقمر 16 يوليو

"البحوث الفلكية": العالم على موعد مع خسوف جزئي للقمر 16 يوليو

زوجان من ليتوانيا يفوزان بلقب بطولة العالم في حمل الزوجات

زوجان من ليتوانيا يفوزان بلقب بطولة العالم في حمل الزوجات

"Spider-Man" يتصدر قائمة الإيرادات.. ويحقق 342 مليون دولار في العالم

"Spider-Man" يتصدر قائمة الإيرادات.. ويحقق 342 مليون دولار في العالم

بسبب سرطان الجلد الذي أنهى حياته، لم يستطع زوج أسترالي أن يفي بوعده لزوجته بأن يجوبا العالم عندما تحين الفرصة، لكن الزوجة قررت ألا يمنعهما أي شيء من إتمام هذه الرحلة، حتى الموت.

الزوجان بول وميشيل بيورك، تعاهدا على إتمام الرحلة، وعلى الرغم من موت الزوج عقب عدة جلسات من العلاج الذي أنهك جسده، إلا أنه قبل أن يموت، طلب من زوجته إتمام ما تعاهدا عليه، وتحقيق حلمهما برؤية العالم، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقررت الزوجة الوفاء بالعهد الذي قطعته له، فصنعت مجسما من الورق المقوى، ولصقت عليه صورة زوجها، واصطحبته في جولتها حول العالم.

وقالت ميشيل بيورك "قلت له إنني سأحمل صورته، أو مجسما كرتونيا يمثل شخصيته، إذ كان لدى بول حس فكاهي رائع"، وجمعت أغراضها واصطحبت مجسم زوجها، الذي دام زواجها منه 25 عاما، معها في رحلتها حول العالم.

وزارت ميشيل حتى الآن "قصر باكنجهام في بريطانيا، ونيويورك، واسكتلندا، وأيرلندا"، كما تجهز لأخذ "مجسم زوجها" إلى هونج كونج، إذ أمضت معظم حياتها مع بول وهي غير مستعدة الآن لتغيير أي شيء.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

سقوط رجل وامرأة من الطابق الـ9 خلال ممارسة العلاقة الحميمة على النافذة

سقوط رجل وامرأة من الطابق الـ9 خلال ممارسة العلاقة الحميمة على النافذة

سقط رجل وإمرأة في روسيا من نافذة الطابق التاسع أثناء ممارسة العلاقة الحميمة على النافذة.
رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

أعاد مشهد خروج المنتخب من أمم أفريقيا رهانا بين مجدي عبدالغني ورضا عبدالعال حول بقاء المنتخب المصري في البطولة.
ناسا تحذر: كويكب مدبب سيدمر الأرض في أكتوبر

ناسا تحذر: كويكب مدبب سيدمر الأرض في أكتوبر

حذرت وكالة ناسا الأمريكية من احتمال اصطدام كويكب خطير بالأرض خلال شهر أكتوبر المقبل.
خبيرة لغة جسد: تحفيز صلاح للاعبين بعد هدف جنوب أفريقيا "تأدية واجب"

خبيرة لغة جسد: تحفيز صلاح للاعبين بعد هدف جنوب أفريقيا "تأدية واجب"

هدف في توقيت قاتل للكونغو، يكاد يقضي على حلم مصر بالصعود لكأس العالم بعد غياب طويل أمام أعين عشرات الآلاف من الجماهير المتحمسة، ليظهر فتى الأحلام محمد صلاح محمس
دفنوه من ساعات.. شاب يفاجئ أسرته بحضور حفل شواء مع صديقته

دفنوه من ساعات.. شاب يفاجئ أسرته بحضور حفل شواء مع صديقته

اكتشفت عائلة أمريكية، بقاء أحد أفرادها على قيد الحياة بحفل شواء مع صديقته، بعد دفنه بلحظات.