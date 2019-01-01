فيس بوك يقلل من إصابة كبار السن بالاكتئاب والقلق

يصاب الكثير من الأشخاص بعد التقدم في السن، بالاكتئاب والقلق، ويسعون لإيجاد طريقة للتخلص من هذه المشاعر، وكانت المفاجأة أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يمكن أن يساعد في ذلك، وهو ما أشارت إليه نتائج أبحاث جديدة في الولايات المتحدة.

وبحسب الأبحاث، فإن فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي تقلل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق لدى كبار السن، وفقا موقع "24".

وتبين من خلال الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية ميتشجان، أن 63 بالمائة من مستخدمي فيس بوك من كبار السن، أقل عرضة لمشاكل الصحة النفسية، حيث ساهمت شبكات التواصل في جعل المنتمين إلى هذه الفئة العُمرية أكثر اتصالاً بالعالم والأشخاص من حولهم.

ويختلف تأثير التواصل عبر شبكات الإنترنت، بحسب الفئة العُمرية والاجتماعية، فالمراهقين والشباب أكثر عرضة للضغوط والإصابة بالقلق نتيجة كثرة استخدامها، كما يتعرّض الأمريكيون من أصول إفريقية، ومن هم أقل تعليما لضغوط نفسية أكبر، ويكونون أكثر عرضة للاكتئاب مع تزايد استخدام شبكات التواصل.