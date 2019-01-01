العثور على بقايا إنسان عمرها 1.8 مليون سنة

04:32 م | الإثنين 08 يوليو 2019
العثور على بقايا إنسان عمرها 1.8 مليون سنة

العثور على بقايا إنسان عمرها 1.8 مليون سنة

كتب: الوطن

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في رحلة من البحث، عثر العلماء على رفات رجل مسن، خلال الحفريات في إندونيسيا، عمرها حوالي 1.8 مليون سنة، حيث اعتبروها دليلا على وجود الإنسان "Homo erectus" (الإنسان المنتصب) في البلاد منذ فترة طويلة. 

وتمكن علماء الآثار بالحفريات في الجزء الأوسط من جزيرة جاوة، من إثبات أن عمر البقايا التي عثروا عليها يصل إلى حوالي 1.8 مليون سنة، وهذا يعد رقما قياسيا عما تم العثور عليه من قبل، حيث كانت أقدم الاكتشافات تعود إلى 1.5 مليون سنة، بحسب "سبوتنك". 

ووجدت البقايا التي تم العثور عليها مسبقا للإنسان المنتصب، في كل من إفريقيا وبعض بلدان أوروبا وآسيا وكذلك في القوقاز.

ويعتقد العلم الحديث أن وجود الإنسان المنتصب يعود إلى حوالي مليوني سنة فقط.

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