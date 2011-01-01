بعد انتشار ظاهرة استئجارها لشحن الهواتف.. يابانيون يستأجرون سيارات للنوم داخلها

10:27 ص | الإثنين 08 يوليو 2019
تأجير السيارات في اليابان

تأجير السيارات في اليابان

كتب: الوطن

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اكتشفت شركتان يابانيتان تعملان في مجال تأجير السيارات قيام العملاء بتأجير سيارات دون السير بها نهائيا، لتجري "أوريكس" و"تايمز 24 كو" استطلاعا بين المستخدمين المسجلين (أكثر من 1.2 مليون مستخدم للشركة الثانية) لمعرفة أسباب الظاهرة الغربية.

وأكد البعض أنه أراد أن ينام لساعات قليلة فقط أو حتى الحصول على مكان خاص للتحدث في الهاتف أو إنجاز بعض الأعمال التي تحتاج للهدوء والتركيز، بينما أشار آخرون إلى الاستعانة بخدمات تأجير السيارات من أجل تناول وجبة أو سندويتش بعدما فشل في إيجاد مكان داخل المطعم، كما وجدت بعض الفئات التي استخدمت السيارات لتخزين أغراضهم أو شحن هواتفهم فقط.

يذكر أن ظاهرة تأجير السيارات بغرض استخدامها كمصدر لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية انتشرت في اليابان في أعقاب كارثة تسونامي عام 2011، وساعد في انتشارها تعدد خدمات مشاركة السيارات وسهولة استخدامها والوصول إليها والأهم رخص أسعارها، علاوة على انتشار نقاط استعادة السيارات في جميع أنحاء البلاد.

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