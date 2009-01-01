فيديو وصور.. في اليوم الأول للمهرجان الإسباني.. الثيران تصيب 5 أشخاص

07:09 ص | الإثنين 08 يوليو 2019
إصابة 5 أشخاص في اليوم الأول للمهرجان الإسباني لمصارعة الثيران

إصابة 5 أشخاص في اليوم الأول للمهرجان الإسباني لمصارعة الثيران

كتب: حاتم سعيد حسن

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ذكرت منظمة الصليب الأحمر أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح في الرأس خلال اليوم الأول من مهرجان إسبانيا الشهير للثيران في مدينة بامبلونا الشمالية يوم الأحد.

وجرى نقل المصابين في سيارات الإسعاف بعد فترة وجيزة من اندفاع الثيران في الشوارع الضيقة بوسط المدينة بجوار حلبة مصارعة الثيران واستمر الاندفاع دقيقتين و 41 ثانية، بحسب "euronews".

وكان يتجمع الآلاف من المتسابقين، الذين يرتدون ثيابًا رأسية حتى أخمص القدمين، مع مناديل حمراء ساطعة، كل عام في الصباح بشكل تقليدي، وبعد ذلك تظل الحيوانات في حلبة مصارعة الثيران حتى بدء المعارك بعد الظهر.

وعالج الصليب الأحمر 53 شخصًا، وغالبًا ما يصاب المتسابقون في المهرجانات التقليدية في أسبانيا ، لكن لم يتوف أحد في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا منذ أن احتفل الإسباني دانييل جيمينو بالرقبة في عام 2009 بواسطة ثور يانديلا.

وجرى تكريم شخص واحد في يوم افتتاح المهرجان في العام الماضي، وعادة ما يثير المهرجان نقاشًا بشكل كبير حول معاملة الحيوانات، وكان قد وقف يوم الجمعة المتظاهرون نصف عاريين في الشارع مع رماح وهمية يخرجونها من ظهورهم للاحتجاج على ما يرونه قسوة بحق الحيوانات.

 

 

ويستقطب مهرجان سان فيرمين الذي يستمر لمدة تسعة أيام، نحو مليون زائر سنويًا.

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