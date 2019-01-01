دراسة: ساعات اليد أقذر من مقعد المرحاض 3 مرات

10:58 م | الأحد 07 يوليو 2019
ساعة يد

ساعة يد

كتب: مصطفى الصبري

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كشفت دراسة جديدة أن ساعات اليد أكثر قذارة من مقعد المرحاض 3 مرات في المتوسط، لذا يلزم تنظيفها بصورة دورية حتى لا تسبب أضرارا كارثية.

أجرت الدراسة شركة متخصصة في صناعة الساعات، تسمى Tic Watches، على 10 أنواع مختلفة من الساعات لاختبار البكتيريا والخميرة والعفن، بحسب موقع "lad bible".

وجدت الدراسة أن أكثر أنواع الساعات قذارة هي تلك التي تستخدم أثناء ممارسة الرياضة، وهي أقذر 8 مرات من مقعد المرحاض، في حين تبين أن الساعة الجلدية كانت الأقل قذارة.

أجرت Tic Watches أيضًا دراسة استقصائية كجزء من أبحاثهم ووجدت أن 24% من البريطانيين اعترفوا بعدم تنظيف ساعاتهم أبدًا، بينما قال 20% إنهم ينظفون ساعاتهم مرة كل ستة أشهر.

قال دانييل ريتشموند، المدير الإداري لشركة Tic Watches، إنه يجب على الناس تنظيف ساعاتهم مرة واحدة على الأقل كل شهر، "سواء كنت ترتدي الساعة كل يوم، أو أثناء العمل فقط، هناك شيء واحد مؤكد، تجنب أي اتصال مع الماء عندما نرتديها لأنه يمكن أن يكون السبب الرئيسي لتراكم البكتيريا، وبالنسبة لأولئك الذين يرتدون ساعاتهم كل يوم، نوصي بتنظيفها جيدا مرة واحدة على الأقل في الشهر".

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